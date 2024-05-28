日本東京必吃「Haritts 甜甜圈」台灣也吃得到！身為日本來的品牌，還能保有銅板價的菜單，讓甜點控們看了心花怒放，恨不得一次多買好幾個。重點是「Haritts 甜甜圈」在台北、台中都有分店，在Google上也都有千則評論與4.4顆星的高分，想吃甜甜圈趕緊筆記。
日本必吃「Haritts 甜甜圈」本店就位於東京澀谷，於2004年創立，主打純手工製作的甜甜圈與手沖咖啡，蓬鬆又帶有彈性的口感，難怪受到不少人的喜愛，在Google上無論台北或台中店，都有千則評論與4顆星以上的高分。
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口味上，「Haritts 甜甜圈」每天都會出爐不同口味的甜甜圈，網站與粉絲團也會預告下個月會在哪些時候推出限定口味，讓大家可以先行預定，才不會到現場撲了個空。不過大家不要覺得是日本來的牌子，定價一定會很驚人，他們家的甜甜圈價錢相當佛心，售價約在45至65元之間，讓人恨不得全部口味都想來一個。
不過大家要注意，「Haritts 甜甜圈」店外有貼出規定，每人每日限購10個甜甜圈，若是當天排隊人潮眾多時，由於手工製作、產能有限，將會不定期改為限購3至5個。此外，店內除了外帶外送，也有提供座位可以內用，不過低消需點一杯飲品。近期無法出國遊玩的朋友，不妨也可以來點日本甜甜圈，來一解對東京的思念。
東京澀谷甜點推薦 Haritts甜甜圈 台北、台中分店
地址：
台中市西區中興街128巷6號1樓
台北松山區復興北路81巷33號1樓
營業時間：平日12:00 ~ 18:00；假日12:00 ~ 17:00（或售完為止；相關營業資訊請依照Haritts粉絲團公告為主）
東京澀谷甜點推薦 Haritts甜甜圈 台北、台中分店 推薦口味／注意事項
推薦口味：巧克力／售價61元、京都烘焙茶/售價56元
注意事項：每人每日限購10個；排隊人潮多時，限購3至5個；內用低消需點一杯飲品。