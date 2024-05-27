奶茶控、咀嚼控一起衝！「先喝道」以堅持選擇最好的原料和創新口味，被網友評為口碑好感度第一的手搖飲。這次，花費近一年的時間研發全新「硬頸乳茶」系列，結合客家傳統點心麻糬和粉粄，推出「客家麻粿」新配料，搭上無咖啡因輕焙穀麥茶為基底的奶茶，讓飲料控下班後喝一杯舒壓也不怕睡不著。將於5/31開賣，並祭出買一送一優惠。
全台首次針對客家點心設計的飲料配料，將傳統客家喜宴中一定要有的客家麻糬「七霸」及客家小點心「粉粄」完美融合，以糯米粉混入一定配比的玉米粉攪拌均勻蒸熟，成為獨門配料「麻粿」，帶有些微軟嫩、又有點彈勁口感，大大滿足咀嚼控「愛嚼」的慾望。系列名稱取自客家文化中的「硬頸精神」，代表著「擇善固執、做自己！」特質，在杯身也印上專屬的口號，希望激勵大家勇於追求做自己。
全新上市的客家乳茶，以無咖啡因「輕焙穀麥茶」為基底，精選黑豆、玄米、紫米、紅豆，大麥、決明子、蕎麥斯、薏仁等八味穀麥，由製茶師低溫烘焙特製而成，有加鮮奶的「硬頸乳茶」與加奶粉的「硬頸奶茶」兩款飲品，每一款都添加新配料「客家麻粿」，於5/31開賣當天買一送一奶茶控一定要跟上。
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先喝道 硬頸乳茶系列優惠
上市時間：2024/5/31
品項、售價：
硬頸乳茶 75元
硬頸奶茶 65元
優惠活動：5/31全台先喝道門市「硬頸乳茶」買一送一優惠活動。