懂的都懂「礁溪晶泉丰旅」有買一送一就要看一下！這一次礁溪晶泉丰旅為了慶祝8週年慶，即日起至8/31推出「晶泉夏艷8週年慶」系列優惠活動。其中包含了有入住泉韻套房贈送雅緻客房的「買一送一」專案，以及選贈「義饗食堂窯烤Pizza券」或是「龜山島賞鯨豚遊程券」的「好禮二選一」專案，每房再獨家贈送純淨肌膚平衡養護品牌「LE BORN旅程體驗組」，就是要讓飯店控住到不想回家。





礁溪晶泉丰旅表示，如果旅客選擇「晶泉夏艷8週年慶」系列活動中「買一送一」專案的旅客，每房每晚支付10,888元起，即可以入住寬敞舒適的泉韻雙人套房，並獲贈雅緻客房平日雙人一泊一食住宿券乙張，2024年11月30日前再次前來體驗精緻的溫泉旅宿服務。





此外，選擇「好禮二選一」專案每房每晚5,388元起入住雅緻雙人客房，可選贈位於捷絲旅台大尊賢館2樓義饗食堂的窯烤Pizza券、或是龜山島環島賞鯨豚遊程券任乙張，入住適合一家四口旅遊的泉思家庭套房，則每房贈送兩張，同時會再加贈主打以「精淬天然、珍視自然」的品牌「LE BORN」旅程體驗組，極致浸潤旅人的每寸肌膚。





同時，位於礁溪晶泉丰旅的三燔礁溪日式鍋物料理餐廳，也將於6/1至6/30推出宜蘭縣居民及六月壽星專屬週年慶優惠。宜蘭縣居民用餐享有「兩人同行9折、四人同行85折」優惠，6月壽星同樣享有兩人以上用餐享「9折」優惠，若壽星生日與飯店週年慶6月21日同日，當天兩人以上用餐，特別限量加贈「龍蝦乙隻」。



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礁溪晶泉丰旅 晶泉夏艷8週年慶 買一送一專案

活動期間：即日起至8月31日

活動內容：每房每晚支付10,888元起。入住泉韻雙人套房、贈送雅緻客房平日雙人一泊一食住宿券一張，有效期至2024年11月30日。



礁溪晶泉丰旅 晶泉夏艷8週年慶 好禮二選一專案

活動期間：即日起至8月31日

活動內容：每房每晚5,388元起。入住雅緻雙人客房、可選贈義饗食堂窯烤Pizza券或龜山島環島賞鯨豚遊程券一張。



礁溪晶泉丰旅 晶泉夏艷8週年慶 家庭套房專案

活動期間：即日起至8月31日

活動內容：入住泉思家庭套房。每房贈送兩張上述優惠券、加贈一組LE BORN旅程體驗組。



礁溪晶泉丰旅八週年慶抽獎活動

活動期間：自6/1至8/31入住者，每房均有機會參與抽獎一次。

抽獎獎品包括：台南晶英酒店住宿券、礁溪晶泉丰旅住宿券、礁溪晶泉丰旅湯屋券、三燔礁溪鍋物料理券、龜山島賞鯨豚體驗遊程券、LE BORN禮盒組等，獎品總價值超過十萬元。



礁溪晶泉丰旅八週年慶 社群加碼活動

活動期間：為6月5日至6月23日，將於礁溪晶泉丰旅Facebook粉絲專頁舉行。

活動內容：旅客可通過分享於礁溪晶泉丰旅的回憶照片並附上祝福語參加抽獎，有機會獲得好禮。詳細活動資訊請參閱礁溪晶泉丰旅Facebook粉絲專頁。





礁溪晶泉丰旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

訂房專線：02-7735-5005

官網：www.silksspring.com

