便當控久等了！一年一次的鐵路便當節真的來了，這一次2024第9屆鐵路便當節將於6/7至6/10於臺北車站大廳盛大登場，本屆活動以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，透過「漫遊」來貫穿第九屆鐵路便當節主題，以享受美食與旅遊帶來充滿知性與感性的全新體驗。
今年臺鐵6間餐旅分處將在展覽期間，於台鐵便當店販售16款特色便當。其中包含了有於今年下半年投入營運的臺鐵新型觀光列車—海風號、山嵐號限定造型陶瓷便當盒，運用創意的烹調方式並嚴選在地食材，呈現別出心裁的便當。
此外，今年台鐵便當再度攜手海漁基金會，推動「海洋之心生態標章(Ocean Heart Ecolabel, HEART)」所認證的永續海鮮，開發出7款不同風味的永續海鮮料理便當，包含臺北果香海味便當、高雄海陸雙拼便當、花蓮醉香鬼頭刀便當、臺東鬼頭刀便當、白帶魚便當、特別與國家鐵道博物館籌備處聯名推出DR2203號/DR2303號造型便當等多樣選擇，每款永續海鮮便當都承載著臺鐵的用心，將來自海洋之美味帶給旅客的同時，也體現對於永續發展的重視與實踐。
此外，本屆鐵路便當節有來自12家日本鐵道同業、2家國際美食業者，推出多款色香味俱全的便當美食，包含了有東日本東武鐵道台北分公司－東武新型特急SPACIA X便當；近鐵集團－鰻牛便當；信濃鐵道－信濃鐵道 SR1特製點心便當；西武鐵道－味噌和牛餡餅便當。
以及伊豆箱根鐵道－和牛香菇壽喜燒便當；近江鐵道－近江牛咖哩便當；肥薩ORANGE鐵道株式會社－九州風味炸豬排便當；東日本旅客鐵路株式會社－E8系山形新幹線Tsubasa便當；銚子電氣鐵道株式會社－滿滿的愛；我家的便當鯖愛篇；一畑電車株式會社－蒜味骰子牛日式便當；淡路屋－黃金章魚飯；天龍濱名湖鐵道株式會社－鰻魚便當；GG季吉韓國美食餐飲房－招牌韓式飯卷年糕組合；池先生Kopitiam馬來西亞料理－池先生椰漿飯組合。
除了有國際業者的參與，國內參展業者也為本次盛宴推出各式特色商品，包含了有宜蘭縣政府的龜山餅 海鹽花生蔓越莓；連江縣交通旅遊局的馬祖漢堡；臺中驛鐵道文化園區的光華蛋；花蓮縣文化局 花蓮鐵道文化園區－七星潭鰹魚 爆魚花；台灣高鐵－香滷肉排盒餐。
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2024第9屆鐵路便當節
活動期間：6/7至6/10
活動地點：臺北車站大廳