吃到飽控又有新菜單可以吃了！堪稱最強吃到飽之一的圓山松鶴餐廳推出為期1個月的「東南亞美食節」，以泰國、越南、馬來西亞、印尼與新加坡的經典美食為發想，打造出「南洋風味，極致體驗」的全新吃到飽料理，下午茶平日850就可以吃到飽、不用飛出國也能品嚐到正宗東南亞料理。





松鶴餐廳國宴主廚曾嘉星，用逾30年豐富廚藝經驗帶領團隊，精心規劃五大料理區，其中熱食區首推泰國「檸檬草香茅烤豬肉」，融合南薑、香茅、檸檬葉等數種香料均勻塗抹外層，熟烤後再沾上特製酸甜醬提味，肉質Q彈有嚼勁，每一口都是不同層次美味的享受。還有曾被CNN選為全球美食之最的印尼「巴東牛肉」，佐以多種辛香料燉煮牛肉，靜置隔日完美收汁，軟嫩鮮肉伴隨著濃醇香氣，更是饕客不容錯過的好味道。





此外，現場烹調區則有清爽可口的越南牛肉米線、印尼國寶級美食沙嗲肉串，加上湯品區酸辣開胃的泰國海鮮冬蔭功湯及經典不敗的新加坡肉骨茶，要讓民眾品嚐到最新鮮、熱騰騰的道地料理。冷菜區備有超人氣的泰式青木瓜絲與海鮮沙拉、酥軟嚼勁的越南涼粉拌中卷及微辣透涼的印尼沙嗲手撕雞等涼拌小食，彷彿一秒置身南洋，盡享盛夏消暑的美味好食光。





而在松鶴精緻甜點吧，也順勢推出五星級自助餐少見的東南亞療癒甜品，像是泰國必吃的摩摩喳喳、榴槤蛋糕、香蕉煎餅、香蘭美人糕，馬來西亞國民美食斑蘭綠蛋糕、爆漿香甜的娘惹糕，以及口感鬆軟、椰香濃郁的印尼黃金糕；其中日本「橘色惡魔」京都橘高校來台喝上有「珍奶界勞斯萊斯」稱號的圓山珍奶後，大為驚艷，網路好評度不斷，此次也為回應粉絲敲碗研製出圓山限定版泰式珍奶。



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圓山松鶴餐廳 東南亞美食節

活動期間：6月1日至6月30日

活動內容：平日週一至週四午晚餐及週五午餐成人每人1,280元起、下午茶850元起，週五晚餐、周六日及例假日午晚餐成人每人1,580元起、下午茶950元起；美食節期間使用2023ITF旅展票券午晚餐需加價200元，下午茶則加價150元。

加碼優惠：凡美食節期間在松鶴餐廳消費當天，於指定打卡牆區拍照上傳至圓山FB、IG官方粉絲專頁，即可獲贈「珍奶界勞斯萊斯的泰式珍奶」乙杯，讓南洋控們不用飛東南亞，來圓山就能以優雅姿態，享受幸福涮嘴的絕佳風味。





圓山松鶴餐廳訂位

電話：2886-1818轉1221

官方網站：https://reurl.cc/YEVEn0

