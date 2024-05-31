吃到飽就是要吃有打折的！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen推出「夏季線上旅展」平日自助午餐單人券原價1,298元，旅展優惠價73折、950元吃到飽。並且，加入萬豪旅享家會員專屬活動，平日自助晚餐每位成人還可以用999會員價、MJ Kitchen自助晚餐吃到飽。





除了優惠之外，MJ Kitchen即日起至07/15推出全新「暢饗地中海」主題菜單，豐富多樣海鮮與各式香料打造健康又美味的地中海料理盛宴。其中包含了有「巴薩米克醬烏賊」，選用澎湖冰卷大火炙燒後，裹上揉合酸中帶鹹的巴薩米克醬，肉質鮮嫩且滋味迷人，以及彰顯海鮮原始風味的藜麥海鮮沙拉，以地中海區域被廣泛使用的藜麥，加入蝦仁、中卷圈和淡菜，與羅勒和薄荷葉為基底的醬汁拌勻，還有希臘地區特有的夏季西瓜蔬果沙拉，精選多款起司與冷肉盤。



同時，熱料區則推出滿滿的海味佳品，滿盆淡菜、蝦子、蛤蠣以及時令漁獲，搭配番紅花等香料與米飯烤製的西班牙海鮮鍋巴，層次豐富且金黃酥脆，以紅蘿蔔與西芹鋪墊肥美鱸魚，並以烘焙紙包裹後揉合食材風韻，煮蒸出清雅迷人風味的南法時蔬紙包魚，還有鋪滿帕瑪森和莫扎瑞拉兩款起司的雙重起司烤扇貝，以及平日晚餐、假日餐期限定供應的鹽烤松葉蟹腳。





而在品嚐全新菜單的同時，MJ Kitchen同步推出夏季線上旅展活動，MJ Kitchen 自助餐券最低享73折優惠，平日自助午餐原價1,298元，每位成人僅需950元即可大啖自助百匯，平日自助晚餐、假日午餐及晚餐，原價每位成人1,518元，旅展優惠價1,150元，76折的划算價格，另可從三個用餐區間內自由選擇想要的餐期。



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MJ Kitchen 暢饗地中海2024夏季新菜單

即日起~ 2024/07/15（一）

平日午餐11:30-14:00，每位成人原價1,180元起。

平日晚餐18:00-21:30，每位成人原價1,380元起，萬豪旅享家會員獨家每位999元+10%。

假日午餐11:30-14:00 / 假日晚餐18:00-21:30，每位成人原價1,380元起。

*以上原價服務費10%皆另計。

*菜單內容不定期更新，餐點以餐廳現場供應品項為準。

台北國泰萬怡酒店2024夏季線上旅展

販售日期：即日起至06/10

販售渠道：飯店官網 https://www.courtyardtaipeidowntown.com.tw/

優惠期間：即日起至2025/04/30止

優惠內容：

MJ Kitchen 平日自助午餐單人券 NT$950

MJ Kitchen 平日自助晚餐暨假日自助午晚餐單人券 NT$1,150





台北國泰萬怡酒店

地址：台北市中山區民生東路三段6號

電話：02-7750-3399