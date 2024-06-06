去華山逛展又有新美食可以吃了！無菜單料理又是板前壽司，通常給人的印象都是價錢貴不可攀，但「米匠」顛覆大家的想像，以超高CP值1300元吃15道日料為主打，深受饕客的喜愛。這次睽違多年終於開設分店，於捷運忠孝新生、花山文創園區周邊推出全新米匠三號店，即日起正式試營運，搶攻最夯、最難訂約會餐廳首選。







米匠華山店更強調空間設計，首先映入眼簾的是其現代京都風格的設計，從壯觀的天花板椽樑到柔和光線的吊燈，每一處細節都令人驚艷。店內的板前區域以不規則設計創造出獨特的流動感，用餐檯面加深為50公分，增加用餐時的舒適度。店內僅提供板前座位區，是希望用餐的同時也能欣賞主廚料理秀。







饕客最在地的職人料理，更是一點都不馬虎，開創Omakase日式無菜單料理新體驗。以產地直送為概念，除了首次選用日本權威「米．食味分析鑑定競賽」特別優秀賞的台南16號同安烏溪米，每週前往宜蘭大溪漁港選購最優質的海產，從現撈的葡萄蝦到肉質甜美的花甘，並與進口的高級食材如黑鮪魚大腹和馬糞海膽結合，以獨有的雙層壽司交疊在赤醋壽司飯上，一口吃進口中層次豐富、鮮味十足。



