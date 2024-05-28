西門町又有新開店了！台北老字號「大戈壁蒙古烤肉」近日在官方粉絲團中公告，將於6月中旬正式進軍台北西門町商圈，地點就許在和近期盛大開幕的詹記西門町店樓上，消息一出便造成討論。西門店的店名「新大戈壁蒙古烤肉」多了一個新字，是否會是升級版蒙古烤肉也讓網友們好奇、期待。目前吃到飽價位為超高CP值399元，一次可以吃到蒙古烤肉、鴛鴦火鍋、酸菜魚等各種美食吃到飽。
▲圖為「大戈壁蒙古烤肉」粉絲團提供。
蒙古烤肉吃法發跡於1951年的台北，在1990年代曾在台北紅極一時，是台北必吃美食代名詞之一，其中「大戈壁蒙古烤肉」流傳至今是老台北人的口袋名單。這次「新大戈壁蒙古烤肉西門町店」預計在6月中旬開幕，粉絲團一公告便有網友認為是向「台灣蒙古烤肉開發者 相聲大師吳兆南」致敬，因為早期大師曾在西門紅樓表演，也不少網友紛紛留言詢問「會不會有相聲表演」，但切確消息還有待官方公告。
▲圖片為窩客島站內部落客「奶昔樂園」提供。
店內DIY特製的蒙古烤肉在師傅巧手下在大烤盤上快速拌炒入味，經典的吃法讓人大推。自助吧台上有熟食炸物、小菜、冰品、水果、飲料、甜點等，超過50款任君挑選、無限吃到飽，同時更有鴛鴦火鍋吃到飽，火烤兩吃超滿足。近日也推出酸菜魚、水煮魚等
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▲圖片為窩客島站內部落客「Aga不專業食記&攝影」提供。
新大戈壁蒙古烤肉 西門町店
地址：台北市萬華區成都路13號，大世界商業大樓
開幕時間：預計2024年6月中
▲上圖為窩客島站內部落客「奶昔樂園」提供；下圖為「大戈壁蒙古烤肉」粉絲團。