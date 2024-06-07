看了韓國燒啤阿姨，在台灣也想有一樣的表演？台北韓式料理「本家選手村」這邊也能看得到！這邊全菜單不只有專人代烤韓國烤肉、小菜吃到飽，以及多種道地韓式料理，包含韓國生日湯、部隊鍋等；更可以不用飛韓國，就能享受到「韓國燒啤表演」呢。
自從開幕以來，台北韓式料理「本家選手村」就以超狂的「韓國燒啤表演」洗版IG；那當然，來這邊除了可以看表演，還有不少美食等著大家。先從餐廳地點說起，這邊位在慶城街一號，從捷運南京復興站步行，不用5分鐘即可抵達。
一進到餐廳內，便可以感受到濃濃的韓式Y2K風格；店內的牆上播放著韓國音樂MV影片，讓人彷彿一秒飛到韓國。坐下來後，店員會先端上整盤小菜，包含韓國泡菜、豆芽、醃蘿蔔等，全都是可以無限續。而這邊全菜單有多種韓式料理，從韓國烤肉、韓式豆腐湯，到海鮮煎餅、冷麵等，選擇相當多元。
品牌主打韓國近年流行的「冷三 冷凍三層肉」，還有豬五花、豬梅花、伊比利肋條、帶骨牛小排等肉品。重點是這邊烤肉還不用親自動手！由專人協助烤肉，輕鬆坐在位子上就能品嚐經典的韓式菜包肉。
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此外，菜單上比較特別的還有「韓國生日湯」，也就是海帶湯；取名原因是源自韓國人的習俗，只要生日當天就會喝上一碗；整碗喝起來帶有麻油香氣，以及超多的脆口海帶芽，壽星們來這慶祝絕對要點這。
爆紅的「韓國燒啤表演」也別錯過！只要選擇燒啤組合，不用額外加價就可以加選表演。實際看到啤酒在面前狂噴的模樣，絕對是這頓餐點的重頭戲。如果大家想在台灣體驗看看這韓國燒啤的魅力，現在不妨就趕緊揪團一起來享用吧。
台北韓式料理 本家選手村
地址：台北市松山區慶城街1號2樓
營業時間：平日 11:30 ~ 15:00、17:30 ~ 22:00；假日 11:30 ~ 22:00
台北韓式料理 本家選手村 推薦菜單
推薦菜單：韓國燒啤表演、韓國烤三層肉、韓國生日湯