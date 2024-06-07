看了韓國燒啤阿姨，在台灣也想有一樣的表演？台北韓式料理「本家選手村」這邊也能看得到！這邊全菜單不只有專人代烤韓國烤肉、小菜吃到飽，以及多種道地韓式料理，包含韓國生日湯、部隊鍋等；更可以不用飛韓國，就能享受到「韓國燒啤表演」呢。







自從開幕以來，台北韓式料理「本家選手村」就以超狂的「韓國燒啤表演」洗版IG；那當然，來這邊除了可以看表演，還有不少美食等著大家。先從餐廳地點說起，這邊位在慶城街一號，從捷運南京復興站步行，不用5分鐘即可抵達。







一進到餐廳內，便可以感受到濃濃的韓式Y2K風格；店內的牆上播放著韓國音樂MV影片，讓人彷彿一秒飛到韓國。坐下來後，店員會先端上整盤小菜，包含韓國泡菜、豆芽、醃蘿蔔等，全都是可以無限續。而這邊全菜單有多種韓式料理，從韓國烤肉、韓式豆腐湯，到海鮮煎餅、冷麵等，選擇相當多元。





台北韓式料理 本家選手村

地址：台北市松山區慶城街1號2樓

營業時間：平日 11:30 ~ 15:00、17:30 ~ 22:00；假日 11:30 ~ 22:00

台北韓式料理 本家選手村 推薦菜單

推薦菜單：韓國燒啤表演、韓國烤三層肉、韓國生日湯