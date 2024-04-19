韓食控真的尖叫了，韓國最大燉雞Twozzim開到台灣了！到韓國不只要叫外送吃韓式炸雞，懂吃、懂玩的人就一定會叫一份Twozzim韓國燉雞大飽口福。作為韓國第一大連鎖燉雞Twozzim，這次終於跨海來台開設分店，於4/20正式開幕首日祭出整桌半價優惠，最便宜只要215元就能吃到來自韓國最正宗的燉雞。
韓式炸雞、韓式豆腐鍋、韓式烤肉等都是台灣街邊常見的韓式料理，但韓國燉雞專賣店卻少之又少。此次，在韓國擁有超過600間分店的「Twozzim韓國燉雞」，首度進軍台灣，在信義區ATT四樓插旗，強調100%原汁原味的正宗韓式燉雞，不僅有經典款醬香十足帶有微甜滋味的「韓式黑醬燉雞」、微辣涮嘴的「紅醬燉雞」，更將風靡全韓國的「玫瑰奶油燉雞」帶到台灣。
作為韓國「玫瑰奶油燉雞」始祖的Twozzim，不同於韓國的做法，在辣醬中把鮮奶油改成鮮奶特調，帶有奶香的燉雞一樣香濃卻更耐吃，不怕吃到最後膩口。另有椒麻香氣「麻辣玫瑰奶油燉雞」配料部分也和經典口味的大量蔬菜不同，有維也納香腸、寬冬粉、腐竹，更請台灣工廠特製台灣極少見的扁粉耗子，超Ｑ彈的口感，空心的麵體藏有滿滿的醬汁，吃到超滿足。
紫菜飯卷不同於傳統吃法，飯的部分有混黑醬或是紅醬可以選擇，整體香氣更佳。必點韓式手抓飯糰也不能錯過，滿滿海苔和韓式麻油超涮嘴。韓國人最正宗的吃法，除了單吃燉雞之外，不管是什麼附餐、配料通通都沾燉雞的醬吃。吃剩後，再加點一碗白飯和剩下的燉雞醬拌一拌，又是第三吃。一趟吃下來三種滿足超過癮。
為了歡慶Twozzim 韓國燉雞台灣一號店開幕，4/20開幕首日前30位享整桌半價優惠，於早上11點整準時發送號碼牌，等於最便宜只要215元就能吃到韓國正宗燉雞。若在Google評分留下五星好評，再加碼送80元以內的飲料。
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Twozzim韓國燉雞 台北店資訊
試營運：04/15~04/19
正式開幕：2024/4/20
地點：台北市信義區松壽路12號4F
Twozzim 韓國燉雞 優惠
1、2024/4/20開幕當日，11:00 am現場發號碼牌，前30位享半價優惠。
2、消費即送炸雞贈送券，限量500張。
3、4/30前，整單9折優惠。
4、打卡五星好評，送80元以內飲料一瓶。