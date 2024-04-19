韓食控真的尖叫了，韓國最大燉雞Twozzim開到台灣了！到韓國不只要叫外送吃韓式炸雞，懂吃、懂玩的人就一定會叫一份Twozzim韓國燉雞大飽口福。作為韓國第一大連鎖燉雞Twozzim，這次終於跨海來台開設分店，於4/20正式開幕首日祭出整桌半價優惠，最便宜只要215元就能吃到來自韓國最正宗的燉雞。







韓式炸雞、韓式豆腐鍋、韓式烤肉等都是台灣街邊常見的韓式料理，但韓國燉雞專賣店卻少之又少。此次，在韓國擁有超過600間分店的「Twozzim韓國燉雞」，首度進軍台灣，在信義區ATT四樓插旗，強調100%原汁原味的正宗韓式燉雞，不僅有經典款醬香十足帶有微甜滋味的「韓式黑醬燉雞」、微辣涮嘴的「紅醬燉雞」，更將風靡全韓國的「玫瑰奶油燉雞」帶到台灣。







作為韓國「玫瑰奶油燉雞」始祖的Twozzim，不同於韓國的做法，在辣醬中把鮮奶油改成鮮奶特調，帶有奶香的燉雞一樣香濃卻更耐吃，不怕吃到最後膩口。另有椒麻香氣「麻辣玫瑰奶油燉雞」配料部分也和經典口味的大量蔬菜不同，有維也納香腸、寬冬粉、腐竹，更請台灣工廠特製台灣極少見的扁粉耗子，超Ｑ彈的口感，空心的麵體藏有滿滿的醬汁，吃到超滿足。





Twozzim韓國燉雞 台北店資訊

試營運：04/15~04/19

正式開幕：2024/4/20

地點：台北市信義區松壽路12號4F



Twozzim 韓國燉雞 優惠

1、2024/4/20開幕當日，11:00 am現場發號碼牌，前30位享半價優惠。

2、消費即送炸雞贈送券，限量500張。

3、4/30前，整單9折優惠。

4、打卡五星好評，送80元以內飲料一瓶。