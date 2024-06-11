捷運國父紀念館站美食，逛完松菸直接開吃！國父紀念館附近除了最近盛大開幕的大巨蛋外，松菸也將舉辦達文西沉浸式展覽，周末不知道去哪，就搭捷運到國父紀念館附近逛逛，這次窩客島蒐羅了離捷運站路途10分鐘內的「9間國父紀念館站美食」，包括人氣港式餐廳、比薩店、燒肉、咖啡廳，假日約人吃美食、逛展去。





國父紀念館站附近人氣必吃「波記冰室」、「蘇阿姨比薩屋」，而二郎系拉麵「麵屋壹の穴 ICHI」也是吃過必回訪的夯店，豆芽菜推成小山的魚介豚骨拉麵，大份量CP值超高又欠拍；肉肉控想吃肉的話，有桌邊代烤的「豆町村燒肉」、韓式燒肉「這家韓式料理」等選擇；此外，近期新開幕露營風「Born to EAT本質煮藝」，以及不限時咖啡廳「Toast Chat」，必點水波蛋系列餐盤，還有超萌店貓陪你吃，捷運站美食清單全收下。





捷運國父紀念館美食推薦：波記冰室

部落客 加小菲 造訪 波記冰室 說：

厚片吐司抹上花生醬沾蛋液炸到黃金酥香，接著淋上煉乳再撒上威化餅乾碎雖然甜度破表但是去港澳一定要吃這個才算道地阿!<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#波記冰室

地址：台北市大安區延吉街123號

電話：02-8773-0458







捷運國父紀念館美食推薦：這家韓式料理

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 這家韓式料理 說：

別人烤的果然比自已烤的好吃，我個人偏好是五花肉，因為量不是很多也不會吃到太膩，覺得膩的時候就生菜包肉放片泡菜跟大蒜，就感覺自已在演韓劇<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#這家韓式料理

地址：台北市大安區延吉街131巷18號1樓

電話：02-8772-6765







捷運國父紀念館美食推薦：麵屋壹の穴 ICHI

部落客 PEKO 造訪 麵屋壹の穴 ICHI 說：

這高度、這份量、這價格，難怪網友說是台北二郎系拉麵中CP值最高的一家店，眼見為憑啊!!挪開最上方的蘿蔔絲，小山般的豆芽菜份量十分驚人。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#麵屋壹の穴 ICHI

地址：台北市大安區延吉街137巷22號

電話：02-2711-4319







捷運國父紀念館美食推薦：蘇阿姨比薩屋

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 蘇阿姨比薩屋 說：

那個餡料真的是很敢給，起司絕對都是滿滿的，牽絲都跟瀑布一樣，裡面的肉也沒在小氣，每一口都可以吃到滿滿的肉餡，厲害！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#蘇阿姨比薩屋

地址：台北市大安區光復南路300號

電話：02-2740-2328







捷運國父紀念館美食推薦：Toast Chat

部落客 造訪 Toast Chat 說：

除了不限時間可以暢聊外，另外有超多隻貓咪，他們都性情溫和、能狂擼😂😂😂重點當然還是餐點，非常好吃～讓人不禁想二訪<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Toast Chat（目前不開放客人攜帶寵物如入店）

地址：台北市大安區光復南路290巷58號

電話：02-2721-5661







捷運國父紀念館美食推薦：豆町村燒肉

部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。 造訪 豆町村燒肉 說：

來到這裡能享受超完美桌邊烤肉服務，吃肉肉只要動口不用動手，每道料理都能吃到最恰到好處的夢幻滋味，根本東區燒肉天花板<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#豆町村燒肉

地址：台北市大安區延吉街131巷27號1樓

電話：02-8771-0380







捷運國父紀念館美食推薦：金魚日本料理

部落客 雪荳 造訪 金魚日本料理 說：

一端上桌，真的非常驚人，師傅下刀完全不手軟，每塊生魚片都超厚切！真的不誇張，一塊需要三口才能吃完，連筷子夾起來，都需要拿捏角度才能整塊夾起<全文介紹>



#金魚日本料理

地址：台北市大安區延吉街233巷18號

電話：02-2703-1003







捷運國父紀念館美食推薦：Born to EAT本質煮藝

部落客 麥仔與珍小姐 造訪 Born to EAT本質煮藝 說：

以『露營風』作為餐廳的外觀設計，顯眼的仙人掌造景、露營專用的桌椅、在戶外用餐也是可以很享受。他們家的餐點水準也很高，很推他們家的葡萄牙濕答答牛肉三明治、還有必點的舒芙蕾吃過會難忘<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Born to EAT本質煮藝

地址：台北市大安區光復南路420巷24號

電話：02-2755-2005







捷運國父紀念館美食推薦：一品蔬菜羊肉專賣店

部落客 李大人吃遊記 造訪 一品蔬菜羊肉專賣店 說：

老闆說新鮮的羊肉，就下去燙個6秒鐘呈現出粉紅色最好吃。吃起來就跟燙牛肉一樣鮮嫩，真是超乎我想像！而且完全一點羊味都沒有，實在太棒了。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#一品蔬菜羊肉專賣店

地址：台北市大安區延吉街131巷25號

電話：02-8772-1108



