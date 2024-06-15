全台唯一百年戲院！「南投戲院」在第三代蔡老闆帶領之下、運用在北部工作吸收到的行銷養分，延續自家老戲院的生命，不僅成為首輪戲院。如今，不僅是是台灣唯一挺過一世紀、仍在營運的老戲院，而且還是首輪電影院，並且也有供應咖啡。即便是想找家南投咖啡廳小歇片刻，也能來這座百年戲院。
「南投戲院」前身為「悅舞台」，於1920年便致力為大眾提供娛樂，早年除了播放電影之外，還有戲曲等表演。秀場文化興盛時期，豬哥亮和鳳飛飛等大牌明星也都曾在此登台演出，1937年由蔡家接手。然而時代變遷、加上連鎖影城普及等因素，各地老戲院紛紛宣告落幕。13年前，正在北部打拼的第三代掌門人自雙親口中得知戲院即將租給連鎖電子賣場的消息，彼時才25歲的蔡老闆便毅然決然返鄉協助老戲院重生。
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蔡老闆接手後，「南投戲院」的車寮曾一度打造成咖啡廳，並累積了不少在地咖啡控熟客。縱使後來為了呼應戲院轉型計畫，將咖啡廳改成戲院售票亭，仍有提供些許座位和咖啡飲品。讓單純想找家南投咖啡廳休息的人，依舊能來百年戲院報到。
而點子源源不絕的蔡老闆，也很樂於為電影發想企劃、自掏腰包舉辦活動。例如：2023年動畫電影《灌籃高手》熱播期間，「南投戲院」部分空間便佈置成《灌籃高手》主題區，憑票根可以抽《灌籃高手》周邊商品。蔡老闆表示，未來希望能帶領觀眾重返「悅舞臺」時代，有天能讓地方表演工作者站上「南投戲院」舞臺、盡情展現自我價值，戲院提供的娛樂也不再受限電影。
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咖啡、在百年戲院觀賞一場新電影
南投戲院店家資訊
地址：南投縣南投市大同街87號
電話：04-9224-3833