堪稱文青控、IG系網美一定要住過的「天下南隅」,推出全新住房企劃,與日本最具代表性的時尚選貨店BEAMS聯手將飯店10樓打造成THE HOTEL OF BEAMS IN PROVINTIA共11間主題房,主題樓層房間內的鏡子及備品都是為此次活動特別設計的造型,要讓粉絲們沉浸式體驗「住進BEAMS」的樂趣,就是要讓粉絲每天都想住在天下南隅。







就是要讓文私控、小物控、IG系網美有一場「住進BEAMS的飯店」的旅程,十樓梯廳的主視覺THE HOTEL OF BEAMS IN PROVINTIA是第一站的拍照打卡點,台灣的BEAMS STAFF特別將此次為天下南隅設計的限量商品裝扮上身,拍攝了一系列熱愛生活的都會男女的質感穿搭,在飯店走廊牆面上海報與相框展示著,讓客人走出電梯的瞬間就能感受到令人雀躍期待的氛圍。





同時,房內的鏡面、拖鞋、馬克杯、毛巾、盥洗包等備品都是此次的特別設計,書桌上BEAMS出品的書籍分享對生活方式的講究,從最貼身的質感體驗,在鏡面前留下精心打扮的#OOTD美照,到文化層面的書籍閱讀、精神交流等,在天下南隅沉浸式體驗BEAMS生活方式。



並且在飯店一樓「NAN Bar 1」選貨店更提供BEAMS專為天下南隅設計的6款設計單品,從tshirt、托特包、襪子、鴨舌帽、方巾、鑰匙圈等,別處買不到的限量商品,絕對值得潮牌迷們下手將整套打包收藏。



天下南隅x BEAMS主題樓層

THE HOTEL OF BEAMS IN PROVINTIA住房專案

開賣日期:6/4

入住日期:6/18-9/30

住房專案:每晚NT$5,000起





天下南隅 訂房

地址:台南市北區成功路202號

電話:06-229-0271

線上訂房:https://reurl.cc/ROqzve