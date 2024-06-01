現在玩東台灣才能感受到最美的台灣風景！瑞穗天合國際觀光酒店與日暉國際渡假村聯手推出聯賣優惠，即日起至2025年3月31日平日雙人二泊四食18,000元起，價格包含入住兩家酒店的早餐、晚餐，無限暢玩瑞穗天合國際觀光酒店內的金色水樂園、跑跑甩尾車、無限樂園，以及日暉國際渡假村的中庭泳池、兒童遊戲室等，兩家酒店還擁有不同的溫泉泉質，讓旅客一次體驗黃金湯、美人湯兩種溫泉度假。





這一次兩家酒店推出的聯賣，如雙人第一晚入住瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房，將提供芳泉百匯早餐、晚餐及免費暢玩館內多樣水陸遊樂設施，在客房內享受瑞穗黃金湯洗禮，放鬆享受出遊度假時光。入住後即贈送日暉國際渡假村伯爵Villa別墅雙人平日住宿券，自由規劃下一趟泡湯戲水之旅。





如第一晚選擇至台東池上的日暉國際渡假村，將入住獨棟的伯爵Villa雙人別墅，於房內享受池上唯一溫泉美人湯，還有戶外私人泳池，一年四季盡享不同旅行樂趣，聯賣優惠包含早餐和晚餐，以及無限暢玩熱帶風情主題的中庭戶外泳池及館內多樣設施，園區內也保留了大塊藍天綠地的景致，以及被芬多精包圍的生態公園，徜徉其中讓人心曠神怡。入住後即贈送瑞穗天合國際觀光酒店的城堡精緻客房平日住宿券，兩間全台最美飯店一次滿足。





同時，瑞穗天合國際觀光酒店位於花東縱谷，主打溫泉及遊莊園的特色，全館提供獨特的黃金湯，擁有溫泉標章認證並兩度獲得五星級評鑑。酒店外觀如南歐城堡，被譽為台版迪士尼，設有多元的戲水遊樂設施和金色水樂園，還提供免費接駁車從瑞穗火車站接送，是家庭度假的熱門選擇。而位於台東池上鄉的日暉國際渡假村，也是五星級且擁有溫泉標章的渡假村，距離池上火車站僅5分鐘車程。渡假村內無電線桿，視野開闊。總統Villa別墅區結合現代美學，伯爵Villa則提供私人泳池和觀星機會，房內配有觀音石溫泉按摩池，是池上唯一擁有溫泉設施的度假飯店，提供旅客極致的放鬆體驗。



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瑞穗天合國際觀光酒店x日暉國際渡假村聯賣優惠

銷售期間：即日起至2025年3月31日

入住期間：即日起至2025年3月31日（2025年1月25至2月2日農曆春節期間不適用）

預訂方式：官網及電話訂房，請致電天成飯店集團聯合訂房中心02-8978-6688、日暉國際渡假村訂房組089-862-222

優惠房價：平日雙人入住18,000元+10%，如欲於旺日、假日或特殊日期入住，再依各酒店定義加價

瑞穗天合國際觀光酒店 訂房資訊

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

電話：02-8978-6688天成飯店集團聯合訂房中心



日暉國際渡假村 訂房資訊

地址：台東縣池上鄉新興村新興107號

訂房專線：089-862-222訂房組

