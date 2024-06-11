超夯「義美霜淇淋聖代」買一送一就先吃！在IG瘋狂洗版的「義美霜淇淋聖代」系列，無論是加草莓凍乾、加OREO、還是加脆笛酥、加義美小泡芙，各種吃法都有死忠鐵粉。看準天氣熱、粉絲敲碗吃冰消暑，義美特別推出3天快閃「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一杯、送一杯優惠，衝義美門市吃起來。



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義美門市限定的「霜淇淋聖代系列」各種口味都涮嘴，現點現擠的義美牛奶霜淇淋，搭配各種療癒系配料組合，這次買一送一活動針對「草莓泡芙霜淇淋聖代」推出優惠，牛奶霜淇淋搭配兩顆草莓凍乾、以及一整圈的義美草莓小泡芙，雙重草莓搭配更酸甜、更少女心。





本次優惠期間在6/11-6/13連續3天，只要到義美門市買「草莓泡芙霜淇淋聖代」就可享有買一送一優惠，原價65元可以吃到兩杯聖代，平均一杯33元有找。如果吃聖代不夠滿足，義美門市更全新推出「頂級冰淇淋系列」杯裝冰淇淋，提供靜岡抹茶、濃巧克力、草莓鮮乳共3種口味選擇，先買回家幫冷凍庫補補貨。





義美 草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一

活動期間：6/11-6/13

活動內容：只要到義美門市買「草莓泡芙霜淇淋聖代」就可享有買一送一（原價65元/杯）。



詳細活動規範及供應情形，依 義美 官方公告為準。