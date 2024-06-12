飛香港機票買一送一！到香港旅遊是許多人「說走就走」的旅行目的地之一，就算只有三天兩夜、就算帶著小孩也能衝。這次國泰航空攜手8家旅行社，推出「香港機票買一送一」限定優惠，玩香港三天兩夜10000元有找，又多一個約衝香港玩的好理由。
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即日起，國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」限定方案，只要兩人同行，就由香港國際機場贊助「機票買一送一」，出發時間由6/11一路至10/15，暑假可以衝，中秋節、雙十節也能衝，週休二日再請一天假也能衝香港三天兩夜。
本次參加「香港機票買一送一」的旅行社包含五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊共8間業者。方案裡除了有機票買一送一之外，還有機加酒自由行組合，其中可樂旅遊祭出「香港今旅酒店自由行3天2夜」每人最低9888元起就能玩起來。
此外，吉帝旅遊帶你住「香港海洋公園萬豪酒店」適合帶小孩一起衝、易遊網入住「維港凱悅尚萃酒店」無邊際泳池眺望維港、雄獅旅遊行程入住2024全新開幕「旺角睿景酒店」，此外還有多間旅行社搭配景點、遊樂園、網卡等票券方案，玩遍香港各大景點。
國泰航空機票買一送一 優惠活動
出發時間：2024/06/11-10/15
活動網址：https://walkr.tw/Rbw1b0EI
合作旅行社：五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊
活動條件：兩人同行，於8間合作旅行業者購買「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」限定方案，機票由香港國際機場贊助買一送一。
加碼優惠：
1、機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。
2、小孩不佔床免費
3、台新銀行卡友全額使用台新信用卡於指定旅行社(雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊、易遊網)訂購本活動產品，輸入折扣碼「hkg200」即享每筆台幣200元折扣。
詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。