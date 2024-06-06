又有理由約會衝一波！從開幕起就超難訂位的「饗 A Joy」，是饗賓集團目前最高檔、也是全台最高樓層的百匯自助餐廳，更是許多吃到飽控約會、看夜景的首選。在饗 A Joy即將滿一週年之際，特別推出19款全新菜單，包含台灣在地特色的「飛魚生魚片、黑豬肉凍小米粥、鹹豆漿蝦泥凍」等料理，還有升級版「侍肉」服務、以及「幫你拍Vlog」超狂服務，讓人約會吃飽、喝飽、也拍飽。



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「饗 A Joy」位於台北101的86高樓層，自從開幕以來一直是許多人搶訂位、約會要先卡位的口袋名單，為了讓人吃不膩，這次特別推出多達19道全新菜單。延續品牌的「台灣特色」主題，從冷盤小缽、壽司、炸物、熱菜，到甜點飲料，通通都有新料理。







其中包含來自蘭嶼的「飛魚生魚片」、原住民風味「煙燻黑豬肉凍小米粥」，以及超台灣味的「鹹豆漿蝦泥凍」，開胃小菜通通可以吃起來。在炸物餐區要吃「干貝茶豆揚」、台式熱食「鱔魚義麵」把鱔魚意麵變成義大利麵。在甜點的部分，饗 A Joy與Double V聯名推出全新甜點「甜夢」，以阿薩姆冰淇淋作為基底，搭配「棉花糖機」現場製作的淡藍色棉花糖，打造超夢幻甜點。





饗 A Joy

除了新菜之外，饗 A Joy也全新提供「侍肉師、侍酒師」服務，由國際認證「侍酒師」，現場伊比利火腿將刨切成0.1-0.2cm的薄片，並且推薦搭配哈密瓜、葡萄、芝麻葉等一起品嚐，同時也提供多種起司選擇，除了台灣為之外，也有滿滿的異國享受。為了讓人在近三個小時的餐期中，吃飽也能不無聊，饗 A Joy特別推出了「韶光之饗」新服務，在餐廳三大打卡點設置專屬相機鏡位，由吊掛相機、甚至機器人幫你拍照，還有AI去背技術，就算窗外天氣不好也有晴朗背景，在用餐期間掃描QRcode就可以拍環景美照，並且自動生成專屬影片，幫網美女友們拍Vlog超簡單。

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓

訂位連結：https://walkr.tw/jRSssFVF