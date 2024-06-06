榴槤控會瘋掉！每年夏天都想到東南亞吃的「水果之王」榴蓮，現在在台灣也可以吃得到，而且不只是買得到整顆榴槤，現在更有「榴蓮炸雞」挑戰榴槤控的極限。千葉集團旗下的炸雞品牌「YOU成炸雞」這次特別推出全新沾醬「榴槤起司醬」，銅板價58元就能直接升級「榴槤起司醬炸雞」，炸雞控、榴槤控都要吃起來。



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千葉火鍋同集團「YOU成炸雞」，以自家的六座智慧雞舍，用AI來養雞，打造多種炸雞料理，包含經典招牌韓式炸雞、脆皮炸雞、雞排、義式烤全雞，通通吃得到。這次YOU成炸雞更推出超狂吃法「炸全雞咖喱飯」，以皮脆多汁的炸全雞，搭配微辣咖哩醬汁、Q彈白米飯，這一份絕對要揪團吃才吃得完。





此外，針對超人氣「裹醬炸雞系列」系列，原先提供基本款「韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香」5款沾醬選擇，這次再推出全新「榴槤起司醬」，使用馬來西亞進口貓山王榴槤，加入起司慢火熬煮，打造香氣濃郁的起司榴槤醬汁，即日起至6/30前只要點任一口味的裹醬炸雞，加價58元就有「榴槤起司醬」，自己沾起來，享受最狂的「榴槤起司醬炸雞」吃法。





配合新品上市，YOU成炸雞針對「炸全雞咖喱飯」推出嚐鮮價339元優惠、在6/30前再下殺至299元。除此之外，只要加入YOU成、成為會員，平日一到五還能享有「雞排第二片5折」以及「烤半雞199元、20隻沾醬炸雞399元」優惠，聚餐吃雞也能省一波。





YOU成炸雞 新品優惠

炸全雞咖喱飯

活動期間：即日起至2024/06/30

活動內容：炸全雞咖喱飯享299元優惠（原價339元）



榴槤起司醬炸雞

活動期間：即日起至2024/06/30

活動內容：只要購買裹醬炸雞系列產品，可以58元加購「榴槤起司醬」一份。

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會員優惠

活動期間：即日起

活動內容：您加入YOU成變會員，週一到週五獨享「雞排第二片5折、烤半雞199元、20隻沾醬炸雞399元」優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 YOU成炸雞 官方公告為準。