摩斯冰紅茶免費送你！摩斯漢堡被粉絲們稱為「被漢堡耽誤的冰紅茶店」，可見許多鐵粉們對於摩斯紅茶的熱愛，甚至會有粉絲把摩斯當成飲料店在點，走進摩斯就是為了外帶一杯靈魂飲料「冰紅茶」。摩斯漢堡為了跟粉絲一起響應環保，特別推出「循環杯」租借限定活動，你借杯子、摩斯再送你你喝一杯冰紅茶。



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為了響應環保，摩斯漢堡在2023年底推出「循環杯」租借服務，目前在全台共有31間門市可以租借循環杯，讓飲料杯可以重複利用。只要使用摩斯卡預先扣100元押金，就能租借一個循環杯，出餐時會直接把飲料裝進循環杯中給你，並且只要在7日內到原門市歸還，押金就會退回摩斯卡中。





這次摩斯漢堡為了跟粉絲一起響應「循環杯」服務，在6/30前只要是首次租借「摩斯循環杯」，摩斯漢堡就免費送一杯「摩斯冰紅茶」，以兌換券的方式回饋到會員APP中。此外，使用APP借循環杯再加碼送限定套餐優惠券，包含「V型薯+冰紅茶」89元、以及「摩斯鱈魚堡+冰紅茶」89元優惠券，同樣在租借後以優惠券的方式匯入會員APP中，摩斯鐵粉借杯子超優惠。





除此之外，摩斯漢堡這波也特別推出飲料新品「榛果風味奶茶」，以超人氣的「摩斯冰奶茶」做為基底，加入香濃榛果風味糖漿，讓奶香、堅果香氣以黃金比例結合，同系列還有「榛果風味拿鐵咖啡」更強調烘烤焙火香氣，更推薦使用摩斯循環杯重複使用，或是自帶環保杯現折5元，讓人喝摩斯飲料也省一波。







摩斯漢堡 循環杯租借資訊

租借方式：於摩斯漢堡指定門市，使用摩斯漢堡APP「摩斯卡QRcode」預先扣款100元押金即可租借，並於7日內原店歸還。租借期間可以重複使用循環杯買飲品，可享現折5元。

活動門市查詢：https://walkr.tw/iVuTg0mo



摩斯漢堡 循環杯租借

活動期間：即日起至6月30日止

活動內容：

1、凡至指定門市借用循環杯，即贈V型薯條及大杯冰紅茶組優惠券。

2、只要來MOS首次借用循環杯，即贈大杯冰紅茶免費兌換乙杯。



摩斯漢堡 飲料新品資訊

榛果風味奶茶 售價70元

榛果風味拿鐵咖啡 售價80元