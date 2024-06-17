廣島燒和大阪燒哪裡不一樣？超狂11層日本廣島燒台灣也能吃到！台北日本料理「赤鐵廣島燒專賣店」為日本老闆來台創業的品牌，全菜單主打6種口味的廣島燒，每個是由11層食材互相堆疊；加上日本進口調味料，就是希望台灣人也能品嚐到日本最道地的滋味，這次更加碼推薦最夯的加料吃法，現在就趕緊筆記。







這次來訪的「赤鐵廣島燒專賣店 八德店」位在松山區八德路上，地點落在南京復興與忠孝復興之間，步行皆需10分鐘的距離。店面外觀就像是日式料理小店，裡頭座位數不多，多為僅有2-3個多人座位，其餘皆是吧檯座位區。







來到廣島燒專賣店，當然一定要坐在吧檯！這樣才能看到師傅在你面前，層層堆疊食材的模樣。不過廣島燒和台灣人熟悉的大阪燒有什麼不一樣？店家說，大阪燒主要是將食材混合在一起在鐵板上煎烤，而廣島燒則是一層一層的堆疊。從基底麵糊、梨山高麗菜、天婦羅炸丁，到三星蔥、國產豬肉、生麵、雞蛋等，多達11層的多層次滋味，絕對值得大家好好品嚐享用。





台北日本料理 赤鐵廣島燒專賣店 八德店

地址：台北市松山區八德路二段366巷30號（另有民權分店）

營業時間：週二到日 12:00–14:30, 17:00–20:00（週一公休）

台北日本料理 赤鐵廣島燒專賣店 推薦菜單

推薦菜單：原味廣島燒（+花枝天婦羅）$360、雞肉丸子$260