帶你吃捷運雙連站美食，不是只能去寧夏夜市人擠人！捷運雙連站不僅鄰近寧夏夜市，也與中山站串聯形成心中山線形公園，周邊有多家美食、小吃林立，窩客島這次針對捷運雙連站蒐羅了9間人氣美食小吃，各個只需步行5分鐘就能到，包括在地老字號魯肉飯、市場巷弄裡的鹹湯圓，以及抹茶控必吃抹茶千層，人氣夯店一路開吃。





在地人激推的「阿桐阿寶四神湯」除了給料豐富的招牌四神湯，肉粽、肉包也是人氣必點，從中午賣到隔天凌晨5點，宵夜想吃也能吃得到；想吃異國風美食則有日式漢堡排「名古屋台所」，和集結港式、泰式、韓式美食的「美天餐室 DAY DAY」，打拋豬拌麵、韓式甜辣醬炸雞、紅豆泥豬仔包通通都能吃到；另外還有「滿庭香魯肉飯」，鹹甜魯肉飯必搭赤肉羹一起吃，是已經營業超過60多年的老店。





捷運雙連站美食推薦：雙連高記手工水餃

部落客 Jun 造訪 雙連高記手工水餃 說：

現場只有韭黃豬肉一種，就足以名聞遐邇。內行的老饕會吃餃子皮，彈牙有嚼勁才是好吃的餃子，「雙連高記手工水餃」餃皮處理得不錯，煮得也好。<全文介紹>



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#雙連高記手工水餃

地址：台北市中山區民生西路17號

電話：02-2511-6018







捷運雙連站美食推薦：燕山湯圓

部落客 Ms.Xiao蕭小姐 造訪 燕山湯圓 說：

每一碗總共有六顆白白胖胖的湯圓，光用眼睛看就讓人覺得很可口，而清澈的湯頭是用大骨熬出，味道十分清爽。湯圓吃起來又軟又滑<全文介紹>



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#燕山湯圓

地址：台北市中山區民生西路45巷9弄12號

電話：02-2521-6479







捷運雙連站美食推薦：阿桐阿寶四神湯

部落客 Cheng chun 造訪 阿桐阿寶四神湯 說：

四神湯上桌香氣撲鼻，視覺上也給了一記滿足，湯匙一撈，WOW...是滿載而歸的FU !薏仁飽滿，豬腸軟嫩，非常暖胃、好吃 !<全文介紹>



#阿桐阿寶四神湯

地址：台北市大同區民生西路153號

電話：02-2557-6926







捷運雙連站美食推薦：名古屋台所

部落客 Ms.Xiao蕭小姐 造訪 名古屋台所 說：

躲在煎蛋下的漢堡排，長得是圓圓胖胖的模樣，真的好可愛喔。而且有別於市面上幾乎都用牛肉製作，名古屋台所是採用豬肉製成，肥瘦比例拿捏均衡，所以口感十分軟嫩，肉汁多又有肉香味，超好吃。<全文介紹>



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#名古屋台所

地址：台北市大同區赤峰街50號

電話：0906-887-158







捷運雙連站美食推薦：美天餐室 DAY DAY

部落客 SOLO的玩樂指南 造訪 美天餐室 DAY DAY 說：

一家很特別的混血餐廳，菜色融入了港式、泰式、韓式，裝潢外觀像是過去年代的香港風，各種著名的菜色在這邊都吃得到，價格上意外的不會太貴<全文介紹>



#美天餐室 DAY DAY

地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號1樓

電話：02-2521-6482







捷運雙連站美食推薦：面線町

部落客 踢小米 造訪 面線町 說：

麵線勾芡不會太多，而且口感有Q，搭配濃郁柴魚香湯頭，屬於清爽的風味，大顆的蚵仔真的很鮮美，吃完挺過癮的！<全文介紹>



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#面線町

地址：台北市大同區赤峰街49巷25號

電話：0932-055-466







捷運雙連站美食推薦：雙連圓仔湯

部落客 潔絲蜜 造訪 雙連圓仔湯 說：

因為有選擇障礙，所以直接點了菜單上已搭配好的刨冰111號，共有五種料，份量來說也是不算大的；花生有軟不會太硬，湯圓好吃，紅豆也綿軟<全文介紹>



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#雙連圓仔湯

地址：台北市大同區民生西路136號

電話：02-2559-7595







捷運雙連站美食推薦：滿庭香魯肉飯

部落客 hello丫珮珮 造訪 滿庭香魯肉飯 說：

魯肉飯的魯汁味微鹹微甜，看起來是油脂偏多但吃起來不會太油口．扁魚高麗菜，這高麗菜煮的入味好吃，可口下飯．香菇赤肉羹，湯裡還有香菇跟竹筍，肉焿份量不少，中心明顯吃的到紮實的肉條<全文介紹>



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#滿庭香魯肉飯

地址：台北市大同區雙連街23號

電話：02-2553-4839







捷運雙連站美食推薦：好啊cafe

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 好啊cafe 說：

抹茶千層真的是超級推，層層堆疊的千層餅皮也是加入了抹茶，中間內餡的抹上一層薄薄的抹茶鮮奶油，喜愛苦味濃厚些，一旁還附上抹茶醬，整個入口滿溢的抹茶甘苦風味讓人迷醉，整體吃起來完全不會過於甜膩<全文介紹>



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#好啊cafe

地址：台北市大同區萬全街46號

電話：0926-193-103



