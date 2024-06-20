去北海岸看海喝下午茶！夏天揪人衝三芝看海，沿海的淺水灣、芝蘭公園海上觀景平台等都是人氣必拍景點，附近也有許多海景咖啡廳林立，看海喝下午茶超愜意，這次窩客島整理7間人氣「三芝海景咖啡廳」，夏天到北海岸看海放空、喝下午茶，度過最悠閒的午後時光。





位在沙灘旁邊的各家景觀咖啡廳，擁有海景第一排的絕佳觀景視野，輕鬆享受蔚藍海空之美，像是打卡必拍的「公雞咖啡」，除了坐在渡假風滿載的店內，一邊喝咖啡、一邊觀賞海浪拍打沙灘的療癒景色，走出店外可以直接到達沙灘海景，夏季看海、玩沙、踏水一次滿足你；來海邊吹海風放空，也要看海上落日，觀賞夕陽的熱門首選「看山小望海大」、「留夏 stay cafe」通通先記下。





三芝海景咖啡廳：看山小望海大

部落客 Tiss 造訪 看山小望海大 說：

發現我們太久沒來看山小望海大，這邊的造景也太好拍了，完全就是一個很適合網美拍照的地方，尤其這個盪鞦韆，覺得很美，超適合拍照<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#看山小望海大

地址：新北市三芝區北勢子45之10號

電話：02-2636-2633







三芝海景咖啡廳：我們在海邊

部落客 SISI人妻 造訪 我們在海邊 說：

北海岸三芝沿岸很多咖啡館，今天來到之前ig爆紅的「我們在海邊」，獨棟咖啡店，加上無敵海景，好天氣時千萬別錯過！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#我們在海邊

地址：新北市三芝區北勢子12-1號

電話：0972-273-988







三芝海景咖啡廳：Le Coq 公雞咖啡

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 Le Coq 公雞咖啡 說：

位在第一排海景前，門口栽種了許多仙人掌與植物，來到用餐同時被大海和植物圍繞氛圍超棒，這間公雞咖啡不只景觀好，食物和特調也相當有水準，難怪一直是網美網紅的聚集地！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Le Coq 公雞咖啡

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

電話：02-8635-1362







三芝海景咖啡廳：幸福灣海景庭園咖啡

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 幸福灣海景庭園咖啡 說：

尚未來過幸福灣，完全不知道面對的是一片蔚藍海洋與秘境沙灘，沙子又細又白皙，很乾淨很美，幾乎見不到旅客，更別說外地來的觀光客，難怪樣貌維持的如此好。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#幸福灣海景庭園咖啡

地址：新北市三芝區南勢崗2-8號

電話：02-8635-1582







三芝海景咖啡廳：海邊灶咖

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 海邊灶咖 說：

最吸引我的就是超級台味的控肉飯!居然在三芝的景觀咖啡廳可以吃到如此台味的餐點!尤其他們也是寵物友善餐廳!說什麼都要帶辛巴哥哥來體驗一下!台式餐點+海景景觀第一排的咖啡廳!<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#海邊灶咖

地址：新北市三芝區北勢子19之1號

電話：02-2636-9816







三芝海景咖啡廳：留夏 stay cafe

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 留夏 stay cafe 說：

這片夕陽海景只要坐在餐廳內都可以看到喔！五彩繽紛的晚霞真是讓人醉心，讓人待了就捨不得離開了，每個時段拍都有不同的美感，無論哪種美我都愛啊！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#留夏 stay cafe

地址：新北市三芝區北勢子16號之1

電話：02-8635-3038







三芝海景咖啡廳：夢想地圖Cafe海景會館

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 夢想地圖Cafe海景會館 說：

戶外空間真的看起來超Chill的~很有異國風情的感覺!直接海景第一排!隨時可以下去踏浪~但要跟店員說一聲才會幫你保留座位唷!<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#夢想地圖Cafe海景會館

地址：新北市三芝區北勢子41號

電話：02-2636-6751



