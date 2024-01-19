三芝淺水灣有一間超熱門的咖啡館，假日熱門時段常要候位半小時以上，它位在第一排海景前，門口栽種了許多仙人掌與植物，來到用餐同時被大海和植物圍繞氛圍超棒，這間公雞咖啡不只景觀好，食物和特調也相當有水準，難怪一直是網美網紅的聚集地！

開車前往可停淺水灣停車場步行約五分鐘。

▲公雞咖啡真正的大門在淡金公路上，門口設置了許多椅子讓候位的人有地方休息，非常貼心。

▲門口的通道上種植了許多熱帶植物，入內前會先穿過這些植物很有東南亞的度假感。

▲抵達時先領取候位號碼單，聽號碼點餐付款，在候位區等待時可先點餐節省時間。

▲公雞咖啡菜單：熱門商品使用照片排版，會辣的食物有標記辣椒符號。

▲結帳的窗口在左手邊，只能使用現金支付。(摳摳記得帶夠拉)

▲公雞咖啡有室內和戶外用餐空間，室內用餐空間寬闊周圍窗外都有植物圍繞，但看不到海景。

▲戶外用餐空間上方使用遮陽簾不會直接曬到太陽，門口種滿了充滿熱帶風情的仙人掌，配上遠方的大海真的很享受！

▲店內有提供冰溫熱開飲機。

▲拿鐵(熱)200元：咖啡表面有愛心拉花，奶泡打得很綿密，咖啡是中烘焙介於重烘焙的口感，香醇濃郁沒有苦味很好喝。

▲荔枝柑橘氣泡凍飲 260元：這杯特調是店內招牌之一看別桌蠻多人點，氣泡水與荔枝柑橘究竟會擦出什麼火花呢？

▲氣泡水是使用泰國Singha勝獅品牌，加在凍飲中多了刺舌的口感。

▲荔枝柑橘凍飲內有滿滿的柑橘、荔枝等果肉，配色非常好看，喝到後面覺得太甜可加入氣泡水綜合一下。

▲焦糖奶油磚塊土司 240元：為厚片土司和焦糖奶油、香草冰淇淋的組合。香草冰淇淋上面也淋上了焦糖，濃郁的奶香配上焦糖溶在嘴中也溶在心裡。

▲厚片吐司相當厚實柔軟，表層的焦糖和糖粉很香，沾上香濃的奶油真的超好吃！

▲最後這兩母女也要放閃一下恩愛的拉！

雞蛋糕短評：餐點飲料有水準，海灘風景不錯，店內種植許多仙人掌氛圍很棒，餐點價格偏中高，假日生意非常好常需要候位。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★



公雞咖啡美食資訊：

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

電話：0286351362

官網：公雞咖啡

營業時間：11:00–18:30 (周三公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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