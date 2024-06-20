85℃新品是名偵探柯南蛋糕！電影劇場版「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」6/28即將在台灣正式上映，配合這波「柯南」話題，85℃即日起特別推出「名偵探柯南」聯名造型蛋糕，蛋糕上有柯南造型公仔，還有「新一、怪盜基德、赤井、安室」等角色包裝，鐵粉通通要收藏。





這次85℃首次與柯南獨家聯名，也是全台連鎖烘焙業第一個取得日本獨家授權，打造2款大蛋糕、2款切片點心。其中造型蛋糕「名偵探柯南-偵探世界」，還原經典的「真相只有一個！」經典台詞手勢，還有怪盜基德插卡，命案現場的人形白線，讓粉絲會心一笑。





另一款「名偵探柯南-解謎之旅」則是柯南經典的滑板造型，搭配鑰匙孔造型巧克力、安室透角色插卡，在蛋糕外側圍邊，還有Q版造型的角色圖案，讓粉絲捨不得動刀。本次兩款造型蛋糕上的「柯南公仔」都可以請洗乾淨留下來收藏，還附有透明底座，鐵粉一定要先Get。此外，本次還有兩款小切片蛋糕「名偵探柯南-怪盜基德、名偵探柯南-小小名偵探」，迷你蛋糕提盒也讓人拍照更可愛。







為了跟粉絲們一起期待「名偵探柯南劇場版」上映，這次85℃除了「名偵探柯南」聯名蛋糕之外，只要85 APP會員在7/10前購買任何一款柯南蛋糕，結帳時報會員電話，就能自動抽「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」首輪電影票，每週抽出5位。同時，窩客島再加碼給你「名偵探柯南」展覽、快閃店、咖啡廳3大活動統整，柯南鐵粉一次通通踩點。





名偵探柯南 連載30週年紀念展

在日本巡迴展出的「名偵探柯南 連載30週年紀念展」7/6起在台北信義區登場！本次特展打造6大主題展區，還特別以「戀愛元素、暗號元素、正義元素」劃分不同展區，不同取向的粉絲通通滿足。特別的是還有「台灣限定展區」，可以利用手電筒一起尋找答案，完成解謎還可獲得「夜光小卡」乙份，柯南鐵粉通通要朝聖。







特展中還有許多限定小物，包含連載30週年紀念展限定版「電競滑鼠墊、警察學校變色馬克杯、壓克力場景組、犯人眼罩、赤井安室壓克力場景組」等，還有劇情中出現的「沖野洋子應援頭巾」，以及日本也賣爆的「毛利蘭髮箍」官方玩梗最超致命。







柯南劇場版主題咖啡廳

在快閃咖啡廳中，主打以創意蔬食料理，並且以角色特色設計主餐、甜點、飲料、聖代等餐點，特別推薦怪盜基德主題「北海道白醬燉飯」、服部平次的「大阪飯飯御好燒」，還有電影主題的「五稜星聖代」通通點一輪。其中，點主餐送透卡書籤、點聖代送特製圖卡閃卡、點甜點送角色小卡、點飲品有20款杯墊隨機贈送，特典一定要收藏。







名偵探柯南 劇場版快閃店

這次還有北中南三場「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」快閃店活動，6/13起在高雄統一時代百貨、6/18起在台北信義A8、7/19起在台中中友百貨，提供多款劇場版限定新品周邊，包含「日版紀念幣、壓克力卡套、6連鑰匙圈、劇場版郵票」還有怪盜基德預告信的「劇場版眼鏡布」，通通呼應劇場版劇情，在快閃店通通都能買得到。









85℃ 名偵探柯南造型蛋糕販售資訊

上市日期：6/20起

售價：

名偵探柯南-偵探世界：720元

名偵探柯南-解謎之旅：590元

名偵探柯南-小小名偵探：78元

名偵探柯南-怪盜基德：78元



名偵探柯南 連載30週年紀念展 活動資訊

活動期間：2024/07/06-09/01

活動地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場

售票資訊：

預售期間：單人票320元、雙人票600元

開展期間：單人票380元、雙人票720元



名偵探柯南 快閃咖啡廳資訊

地點：三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

活動期間：2024/06/07起，期間限定。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/390867



名偵探柯南 快閃店資訊

高雄場

活動期間：2024/06/13(四)-07/23(二)

活動地點：統一時代百貨高雄店１樓



台北場

活動期間：2024/06/19(三)-07/18(四)

活動地點：新光三越台北信義新天地A8館５樓



台中場

活動期間：2024/07/19(五)-08/27(二)

活動地點：台中中友百貨C棟13樓國際大廳