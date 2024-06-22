貓派通通買起來！文青必逛必買的平台「Pinkoi」，這次在東區打造限定快閃活動，以「插畫角色療心特展」作為主題，集結超過20家貓派小物、厭世小物系列，讓粉絲們通通先摸過實體商品，再手刀下單免運費，展場中還設置了超療癒「耍廢區」展示插畫家的地毯、抱枕小物，讓人直接在展場廢起來。



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Pinkoi雖是線上平台，但看準許多粉絲偏好「先看過實體、先摸過商品」才會更想下單，因此不定期舉辦實體市集、展出活動，這次以「插畫角色療心特展」作為主題，在6/21-6/22快閃台北東區，精選超過20間品牌，劃分成「貓趣治癒區、可愛童趣區、厭世共感區、美式復古區」展示出上百款超人氣插畫周邊，採現場展示，讓粉絲們線上下單，展場還有專屬「免運優惠碼」以及滿額600元隨機送小禮物活動，讓人邊逛、邊下單。







展場中，包含厭世貓奴必買的「大芝麻小花生」杯墊、徽章超可愛，還有「皮康」貓掛布、門簾霸氣滿分，「耍廢貓」的超ㄎㄧㄤ造型磁鐵、洗臉髮帶一定要買，此外還有「三貓俱樂部、灰黑集白」等貓派周邊，鐵粉通通萌到尖叫。此外還有超夯「noii noii」限定周邊小物，實體通通可愛到炸裂。





Pinkoi插畫角色療心特展

Pinkoi表示，本快閃活動雖主打「展示」並提供線上下單優惠，但是在快閃店現場也設有「現貨專區」，包含繽紛的「波波冰狗室」、以及童趣風「Nozomii」的周邊小物採現貨供應，包含粉嫩耳機殼、手機支架配件。在快閃店現場也設有「療心工作坊」專區，可以現場體驗「過去未來多提無用」似顏繪，以及「療癒室」濕拓畫體驗搭配香氛體驗，讓人在厭世的時候，買一波、逛一波，還能療癒身心。

活動時間：6/21 16:00-19:30，以及6/22 10:00-19:00

活動地點：生生 SHENG SHENG（台北市大安區仁愛路三段123巷11弄16號）