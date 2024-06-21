星宇X史努比快閃店，6/25起在華山開幕了！星宇航空與超萌「Peanuts史努比」聯名活動，讓許多鐵粉被「史努比登記證、史努比飛機餐」大洗版，這次就算沒搭飛機出國，也可以在「華山星宇X史努比快閃店」爆買一波，除了有聯名限定周邊、巨大史努比充氣公仔之外，還有加碼史努比機長雞蛋糕、滿額1500元抽機票活動，鐵粉通通朝聖。
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星宇航空「SNOOPY主題航班」自6/15起正式啟航，除了航班限定小物之外，這次史努比、星宇航空更打造期間限定快閃店，在6/25-9/15插旗華山。呼應本次聯名，快閃店現場設置200公分高「史努比、查理布朗」飛行主題大氣偶，讓粉絲打卡拍照，同時戶外展區更將史努比航線「東京、大阪、、沖繩、新加坡、香港、泰國、馬來西亞」等地做成打卡場景，讓粉絲們不飛出國也能拍到過癮。
特別的是，在本次快閃店中，引進限量版「史努比X星宇航空機長造型公仔」史努比機長一手搭著星宇航空飛機，粉絲一定要收藏。此外必搶花生漫畫X星宇航空聯名款「航點磁鐵盲盒、壓克力擺飾盲盒」通通都是聯名限定。
不只要拍、要買，史努比X星宇快閃店也讓粉絲下午茶約吃，快閃店中打造「史努比X星宇航空美食小鋪」，包含5款聯名限定造型雞蛋糕，其中還有機長查理布朗、飛行員史努比、星宇飛機造型，飲品部分則有查理布朗、史努比的奶蓋飲，粉絲們通通要吃、要朝聖。
史努比聯名星宇航空期間限定快閃店資訊
快閃日期：2024年6月25日～2024年9月15日
展覽地點：華山1914文化創意產業園區(南1館)
營業時間：週一至週日 10:30-19:00
入場方式：免費入場