實況主丁特（薛弘偉）日前宣布創立手搖品牌「特‧好喝」，在社群掀起一波話題，這次丁特更在IG上發布「特‧好喝」徵才資訊、薪水福利等，預計在林口正式插旗。丁特手搖杯「特好喝林口一號店」營業地址也曝光，地點位於機場捷運林口長庚站周遭商圈，讓林口人、桃園人都敲碗期待。
▲圖片來源：「丁特Dinter」官方Facebook、IG。
丁特先前曾在Youtube拍過「特好喝」系列影片，直接試喝「再睡五分鐘、有飲、春陽茶事、九茶、廖老大」5間藝人、網紅開設的手搖杯飲料。這次丁特更宣布推出自己的手搖杯品牌「特‧好喝」，並且在IG發布徵才公告，林口店正職起薪36000起，工讀時薪200元起，並且包含三節禮金、全勤獎金、生日禮金等福利。根據公司登記資訊，「特好喝有限公司林口一號店」營業地址在桃園龜山，地點鄰近林口長庚醫院站。
▲圖片來源：「丁特Dinter」Youtube頻道。
近期許多網紅都以「手搖飲料」作為副業，除了丁特曾經品評過的5大品牌之外，近期還有超人氣排隊名店「十盛」由紀卜心、見習網美小吳開設，此外同為實況主的Toyz手搖杯「拾汣茶屋」也是話題不斷，也上粉絲們更期待未來丁特的「特‧好喝」會帶來哪些飲品，更讓人期待。
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特好喝林口一號店
地址：桃園市龜山區文化里復興北路50號
詳細營業資訊、開幕時間，依官方公告為準。