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丁特手搖杯來了！丁特手搖杯「特好喝林口一號店」進駐林口長庚醫院站，特‧好喝地址、徵才資訊一次看。

2024-06-24 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：翻攝自丁特Dinter 官方粉絲專頁、丁特Youtube 人氣：754
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編輯 張人尹

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實況主丁特（薛弘偉）日前宣布創立手搖品牌「特‧好喝」，在社群掀起一波話題，這次丁特更在IG上發布「特‧好喝」徵才資訊、薪水福利等，預計在林口正式插旗。丁特手搖杯「特好喝林口一號店」營業地址也曝光，地點位於機場捷運林口長庚站周遭商圈，讓林口人、桃園人都敲碗期待。
丁特（薛弘偉）創立手搖品牌「特‧好喝」 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

▲圖片來源：「丁特Dinter」官方Facebook、IG。

丁特先前曾在Youtube拍過「特好喝」系列影片，直接試喝「再睡五分鐘、有飲、春陽茶事、九茶、廖老大」5間藝人、網紅開設的手搖杯飲料。這次丁特更宣布推出自己的手搖杯品牌「特‧好喝」，並且在IG發布徵才公告，林口店正職起薪36000起，工讀時薪200元起，並且包含三節禮金、全勤獎金、生日禮金等福利。根據公司登記資訊，「特好喝有限公司林口一號店」營業地址在桃園龜山，地點鄰近林口長庚醫院站。
丁特（薛弘偉）創立手搖品牌「特‧好喝」 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：「丁特Dinter」Youtube頻道。

近期許多網紅都以「手搖飲料」作為副業，除了丁特曾經品評過的5大品牌之外，近期還有超人氣排隊名店「十盛」由紀卜心、見習網美小吳開設，此外同為實況主的Toyz手搖杯「拾汣茶屋」也是話題不斷，也上粉絲們更期待未來丁特的「特‧好喝」會帶來哪些飲品，更讓人期待。

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拾汣茶屋 週年慶抽獎活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

特好喝林口一號店

地址：桃園市龜山區文化里復興北路50號
詳細營業資訊、開幕時間，依官方公告為準。

 

 

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