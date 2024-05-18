Toyz又請客了！手搖杯「拾汣茶屋」在老闆Toyz的話題之下，每次一有優惠都讓許多飲料控集體朝聖、集體喝爆。這次「拾汣茶屋」各自即日起推出「全台每人免費喝一杯」限定活動，只要加入會員就能免費領取「檸檬紅茶粉粿、蜜香粉粿凍飲」，活動期間到Toyz出獄為止。
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Toyz在入獄前於Facebook宣佈，即日起只要加入「金筷子」會員，即可到全台「拾汣茶屋」店面兌換指定飲品一杯，全台灣人都可以免費領取，活動時間自即日起，一直到Toyz出獄為止。領取飲料品項為咀嚼系粉粿飲品「檸檬紅茶粉粿、蜜香粉粿凍飲」，主打輕爽酸甜風味，夏天喝剛剛好。
除此之外，加入「金筷子」會員除了可以免費喝一杯「拾汣茶屋」飲料之外，Toyz也預告即將推出全新火鍋品牌「鍋癮子」，只要是「金筷子」會員也可在鍋癮子消費享有優惠，喝飲料、配火鍋很可以。
拾汣茶屋 飲料免費喝活動
活動期間：即日起，至Toyz出獄為止。
活動方式：加入「金筷子」會員，即可到全台「拾汣茶屋」店面兌換指定飲品一杯（檸檬紅茶粉粿、蜜香粉粿凍飲任選）。
活動網址：https://walkr.tw/S4xBLt5W
詳細活動規範及供應情形，依 拾汣茶屋 官方公告為準。