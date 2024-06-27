9個免費玩水景點，雙北人夏天消暑去！夏天想去戶外玩，又怕熱到滿身大汗，不妨到野溪、戲水區來玩水，超冰涼的天然溪水，以及周圍幾乎都有林蔭遮蔽，讓你在大熱天也能在戶外玩得超過癮，這次窩客島就幫你整理了9個「雙北免費玩水景點」，野溪秘境、隱藏版步道戲水區，通通免費玩起來。





夏天想玩水先衝野溪戲水區，像是「內雙溪戲水區」、「柯子天然林游泳」、「金瓜寮魚蕨步道」等，清涼溪水可以免費玩到爽，而且四周都有林蔭，不用怕被大太陽曬到熱昏；而位在文山區的「小坑溪文學步道」，不用上山就能走訪森林系臨溪步道，尾處還設置階梯，供遊客下水遊玩，是台北隱藏版戲水秘境；如果想去海邊，則有「中角灣」、「白沙灣」等戲水區，除了追海浪、玩沙，也能欣賞絕美的夕陽景象。





雙北免費玩水景點推薦：內雙溪戲水區

部落客 章魚娜娜 造訪 內雙溪戲水區 說：

這次找的內雙溪戲水區比較平緩好走！這裡也是有專屬的VIP區，可惜太晚來沒有佔到位子！一來就先挑有樹蔭的位置就對了！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#內雙溪戲水區

地址：台北市士林區至善路三段195號







雙北免費玩水景點推薦：大溝溪生態治水園區

部落客 Vanessa 造訪 大溝溪生態治水園區 說：

沿著階梯步道進入大溝溪低凹處，這裡有潺潺的溪流、小池糖，途中大自然生態也非常美麗豐富，除了各種多樣的植物，還有看到形形色色的溪流生物<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#大溝溪生態治水園區

地址：台北市內湖區大湖山莊街底號

電話：02-2720-8889







雙北玩水景點推薦：小坑溪文學步道

部落客 史努比遊樂園 造訪 小坑溪文學步道 說：

最令人驚訝的是【小坑溪文學步道】隱藏了親水區，特別設置了親水階梯讓旅人能夠走入溪水中，夏天是小孩的玩水秘境，小朋友拿著魚網捉著小魚和小蝦，踏水、玩水非常開心。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#小坑溪文學步道

地址：台北市文山區政大一街210巷







雙北免費玩水景點推薦：金瓜寮魚蕨步道

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 金瓜寮魚蕨步道 說：

到達金瓜寮溪岸旁，潺潺溪水從身旁流過，光坐在溪旁聆聽水聲，就非常的療癒，同時也有回到小時候鄉下溪邊玩水時即視感。稍微往下走，來到溪水較和緩處，肉眼就可以看到魚群在溪水悠游<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#金瓜寮魚蕨步道

地址：新北市坪林區金瓜寮路







雙北免費玩水景點推薦：柯子林天然游泳池

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 柯子林天然游泳池 說：

超正點百米泳池，兩邊有林蔭遮蔽，所以中午來也不會很熱，溪水淺處即膝，最深處有170~180公分，所以小朋友與不會游泳的人，一定要帶浮具！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#柯子林天然游泳池

地址：新北市汐止區







雙北免費玩水景點推薦：虎豹潭古道

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 虎豹潭古道 說：

虎豹溪素有「北台灣小九寨溝」之稱，親臨現場與透過照片二者的感覺仍然不盡相同，有待大家親自來感受那美麗清澈又沁涼的溪水。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#虎豹潭古道

地址：新北市雙溪區泰平產業道路虎豹潭

電話：02-2493-1111







雙北免費玩水景點推薦：三重海世界水樂園

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 三重海世界水樂園 說：

除了可以玩水外，還有多達31座溜滑梯及100組的遊樂設施可以玩，通通都是免費的，可以讓孩子盡情放電<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#三重海世界水樂園（新北大都會公園內）

地址：新北市三重區水漾路一段







雙北免費玩水景點推薦：中角灣國際衝浪基地

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 中角灣國際衝浪基地 說：

每年夏天都會找能玩水的安全水域，還要有淋浴設備及更衣處，所以設施完善的戲水景點就會成為首選，中角灣便是其中一個…<全文介紹>



#中角灣國際衝浪基地

地址：新北市金山區北部濱海公路172號

電話：02-2498-8226







雙北免費玩水景點推薦：白沙灣海水浴場

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 白沙灣海水浴場 說：

半月型天然海灣搭配細白沙灘整個爆美，是親子戲水玩沙天堂，就算不玩水、堆沙堡，單純看看海放鬆心情也很棒，還可以拍美照喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#白沙灣海水浴場

地址：新北市石門區德茂里下員坑

電話：0901-410-830



