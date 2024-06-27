買到錢包破洞！史上規模最大的「2024台灣國際創意文具、設計玩創意展」6/28起正式插旗台北世貿，其中總共包含600個攤位、500個品牌、300位超人氣插畫家共同展出，並且在展覽中祭出超多「買一送一」限定優惠，讓人買文具小物、買插畫周邊、買公仔玩具，通通買到錢包破洞。



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▲圖片為「2024台北設計玩創意展」過往活動示意圖，下同。



二合一的「2024台灣國際創意文具展、2024台北設計玩創意展」在6/28-7/1連續四天在台北世貿登場，除了國內外的文具商品讓人買爆，還有IG超人氣創作者「蛋哥超有事 EggThings、啊宣ASUAN、盜哥 Daubro、will 桑、YUMZI昀子、阿歾Amo、我沒名字arrow、啾啾噗噗、浪味仙貝、邪仔甩尿布、布朗尼、卡肉老ㄙ」，還有文青買爆的Pinkoi也參展，錢包通通要準備好。





其中，Pinkoi攤位上除了推薦高彩度文具、收納組、幽默桌上小物之外，更領軍日韓12間文具品牌共同亮相，包含充滿日式昭和感的KINOKOSYA，必買療癒便箋，還有來自韓國的Chanibear便條紙、韓國超夯老虎MUZIK TIGER滑鼠墊，以及微笑橘子Oh,Lolly Day電腦包，通通要先入手。





在展場中各攤位也提供客製化 IP 圖文商品徽章、防水貼紙、手抄紙、複製畫、似顏繪、明信片、插畫卡、可愛公仔、票卡夾、鑰匙圈、壓克力吊飾、手帳本等小物，其中還有展場限定奶油獅驚喜袋２折起、MILAN 西班牙百年文具專業美術畫材買一送一等限定優惠，在 6/29 下午 14:00還有文具控YouTuber代表「我是江老師」在sun –star攤位擔任一日店長，週末就先約朝聖。





2024 台灣國際創意文具展

2024 台北設計玩創意展

展覽時間：6/28（五）-7/1（一）10:00-18:00

展覽地點：台北世貿(台北市信義區信義路五段 5 號)