呆萌小熊貓的可愛爆擊！日本名古屋「動物咖啡廳」自從「小熊貓尾巴熱狗」推出以來，便廣泛在各大社群網站廣受好評；假日人潮至少都要排隊半小時才能吃到，不過店內依然人手一支，不管大人小孩，都搶著買來打卡拍照。園區旁邊更能直接看到小熊貓本尊，如此可愛的模樣，來日本名古屋可千萬要筆記。
隨著大家「卡哇伊」的呼聲，便能知曉小熊貓又出來繞場！如果大家也喜歡小熊貓，到日本名古屋絕對要去「東山動植物園」走一遭。這邊不只有特別規劃出區域，可以看到超多隻小熊貓輪流出來奔跑，讓大家能於玻璃窗前，近距離欣賞這毛茸茸的小可愛；而近期更在園區內咖啡廳推出「小熊貓尾巴熱狗」，可愛指數直接破表。
動物園中的「小熊貓區」比起台北市立動物園佔地較大，時常可以看到小熊貓在室內、室外之間衝刺，每次從窩裡跑跳出來現身，大家便會隨之驚嘆「卡哇伊！」，小熊貓果然就是日本動物園裡的巨星。不過要注意，這邊小熊貓僅能隔著玻璃窗觀賞，並不能伸手觸碰或為餵食互動。
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看完小熊貓還不過癮，在園區內的「動物咖啡廳」也絕對要買上這支！「小熊貓尾巴熱狗」以小熊貓蓬鬆的尾巴作為熱狗本體，本身是苦甜巧克力口味，並附上小熊貓招牌威嚇姿勢的紙卡，看著牠拖著沈甸甸的尾巴，一拿到馬上就趕緊拍了好幾張照片，如果小熊貓粉絲有道名古屋走走，那可不能錯過這邊囉。
日本名古屋東山動植物園 動物咖啡廳
地址：名古屋市中村区名駅四丁目4番10号 フラミンゴ舎付近 ZOOASIS West内
營業時間：每天9:00－16:45
日本名古屋東山動植物園 動物咖啡廳 推薦菜單
推薦菜單：小熊貓尾巴熱狗／售價600円（含稅）