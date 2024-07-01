怎麼辦啦！貓貓蟲咖波這一次真的太過分可愛了，這一次聯手清心福全於7/18推出可愛的「貓貓蟲咖波」系列聯名商品，可愛到要讓貓貓蟲咖波粉絲們尖叫收。同時，即日起加碼推出草莓與紅心芭樂系列等新品，好喝的新品、配上全新貓貓蟲咖波「保冰溫提袋、帆布刺繡提袋」，別再說清心只有冰塊了。
這一次清心福全特別貓貓蟲咖波合作，推出一系列的加購聯名商品，其中潛水布材質製作的保冰溫提袋、帆布刺繡提袋，以及5款超萌的刺繡別針，消息一曝光、粉絲就大叫太可愛了，一定要說。其中，刺繡提袋的袋身為硬挺的帆布材質，前後兩面都有可愛的咖波造型刺繡，繽紛光澤感的刺繡，讓可愛的咖波變得耀眼奪目，且大容量設計，無論是清心福全飲料杯，或恰好瓶都能裝得下。
還有刺繡別針一共有5款造型，咖波喝著手搖飲滿溢幸福的呆萌模樣、坐在泳圈上玩水消暑、身體拉得超長的咖波，還有咖波與他的好朋友們，可愛爆棚，每一款都必須收藏。還可以隨意搭配在刺繡提袋上，而保冰溫提袋上把各種表情的咖波堆疊成小山，不僅一年四季都實用，看了心情也超療癒。
同時，清心福全也以台灣在地紅心芭樂為主角，推出3款果香新品，「紅心芭樂檸檬」由新鮮現榨的檸檬原汁，襯托出紅心芭樂淡雅香氣，「紅心芭樂優多」中，紅心芭樂的特殊口感與滑順優多相輔相成，「芭樂百香果艾思」特別加入了酸甜濃郁的百香果汁，與紅心芭樂製成綿密冰沙，達到酸甜完美平衡的多層次口感。
並且，清爽新品「粉戀莓莓」以錫蘭紅茶為基底，融入香醇的鮮奶與鮮甜草莓果醬，再加入Q彈茉莉香綠茶凍，回甘茶韻、厚實乳香，與酸甜草莓完美融合，同時享有多層次的豐富口感。「優多莓莓」以清鮮甜美的草莓熬煮成果醬，搭配優多與錫蘭紅茶，茶香與果香交織，沁涼消暑。兩款飲品不僅清爽解膩，粉色與白色的夢幻漸層，堪稱粉色飲品天花板。
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清心福全x貓貓蟲咖波全新聯名保冰溫提袋
活動開始：7/18
活動內容：來店購買任一飲品+140元即可加購1個
清心福全x貓貓蟲咖波全新聯名刺繡提袋
活動開始：7/19 刺繡提袋
活動內容：來店購買任一飲品+200元即可加購1個
清心福全x貓貓蟲咖波全新聯名刺繡別針
活動開始：7/19
活動內容：來店購買任一飲品+55元即可加購1個