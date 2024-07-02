這樣玩才有感情！墾丁凱撒大飯店與屏東在地品牌「檸檬大叔」攜手合作推出全台唯一主題房，入住除了可見到各式檸檬大叔主題元素，房內還有清新療癒的「蕾夢搓搓洗手皂」及人氣熱銷的「檸檬磚」，就是讓國旅玩的更有CP值、更有感情。
墾丁凱撒大飯店表示：屏東檸檬佔據全台七成產量，位居全國之冠。炎炎夏日，看準檸檬是許多人夏日的消暑良方，特別攜手屏東在地品牌「檸檬大叔」合作，要將在地的酸甜美味直送旅人口中。同時，加碼推出2款全台獨創的「檸檬大叔主題房」，不論是奧運運動會主題或是集結墾丁特色的渡假系列，皆以經典的檸檬大叔元素為出發，從房卡、房門、房間內的鏡面、抱枕、床單到畫框都特別設計，讓旅人沉浸式體驗與檸檬為伍的樂趣。
並且，即日起入住檸檬大叔主題房一泊二食每人每晚4,400元起，每日限量10間，每房隨機贈送2組「純檸檬磚」、「蜂蜜檸檬磚」、「金桔檸檬磚」或「海鹽檸檬磚」經典三入禮盒。不僅如此，為讓度假日常也能被果香圍繞，房內另提供成分單純不傷手的「蕾夢搓搓洗手皂」，為旅人打造療癒舒爽的潔淨體驗。
不只有檸檬大叔主題房，墾丁凱撒為讓全館住客品嚐備受國際肯定的在地美味，另於館內發現西餐廳早餐餐檯提供檸檬大叔經典的「純檸檬」原汁，邀旅人發揮創意以原汁搭配其它飲料或果汁做特調， 喜歡酸甜滋味可搭配蜂蜜水，零卡無負擔首選氣泡水，喜愛嚐鮮更可添加各式風味糖漿，體驗親自搖製飲品樂趣。
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活動詳情可至墾丁凱撒官網查詢：https://kenting.caesarpark.com.tw/