怎麼會有抹茶控不認識茶茶小王子！超人氣抹茶「茶茶小王子」為了台北抹茶控也可以品嚐到最難忘的一杯好茶，特別在7/3進駐台北SOGO忠孝館，也是台北百貨第一間茶茶小王子。同時為了慶祝茶茶小王子SOGO忠孝館開幕，特別在開幕首三日推出茶茶小王子宇治抹茶霜淇淋系列買一送一，抹茶控筆記衝。
如果是喜歡抹茶的抹茶控一定會知道「茶茶小王子」原為京都府宇治市所公認的吉祥物，後以「茶茶小王子」為店名，跨出日本始於台灣展店。茶茶小王子飲品店的抹茶飲品，所使用堀井七茗園抹茶粉，是來自抹茶的家鄉「京都府宇治市」，堀井七茗園耕作栽培600年前誕生之宇治最古老的茶園「奧之山茶園」，從生產到販賣都親力親為的老舖茶鋪。
這一次茶茶小王子除了要帶給台北抹茶控們一杯沁涼難忘的好茶之外，還有超人氣、超好拍的茶茶小王子「抹茶霜淇淋」，是抹茶控必的消暑盛品，入口即化、沁入腦門，是抹茶控吃過一口就不會忘記的必吃抹茶霜淇淋，開幕首三日、每日限量100組買一送一。
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茶茶小王子SOGO百貨忠孝店
開幕日期：7/3
開幕優惠：茶茶小王子宇治抹茶霜淇淋系列買一送一，開幕首三日，每天限量100組