抹茶冰淇淋最低25元就有！日本抹茶名店「伊藤久右衛門」在台灣慶祝8週年生日，特別推出限定優惠「抹茶冰淇淋」2杯50元快閃優惠，除此之外還有夏季限定版「上生菓子可爾必思刨冰」青蛙造型超可愛，鐵粉準時再衝一波。
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來自日本的百年抹茶名店「伊藤久右衛門」，這次為了慶祝來台灣8週年，自即日起特別推出超狂銅板價優惠，即日起至7/31期間，只要到門市外帶，可享超人氣、經典款「抹茶冰淇淋」2球50元優惠，只限定外帶販售，抹茶控到中山站逛街可以順路散步吃冰。
此外，伊藤久右衛門再6/28起也推出內用甜點新品「上生菓子可爾必思刨冰」，使用夏季限定的「可爾必思風味刨冰」作為基底，並且搭配手工製作的「青蛙造型」上生菓子，其中是酸甜百香果內餡，此外再搭配抹茶凍、最中、白玉等點心配料，讓抹茶控IG拍好拍滿。
伊藤久右衛門 8週年冰淇淋外帶優惠
活動期間：即日起至7/31（僅提供平日，六日及國定假日無販售）
活動內容：外帶2球抹茶冰淇淋，享50元優惠
注意事項：每份提供1支湯匙、加購為1元，無提供蓋子及保冷袋。
伊藤久右衛門 上生菓子可爾必思刨冰
販售日期：2024/06/28起，期間限定
詳細活動規範及供應情形，依 伊藤久右衛門 官方公告為準。