這個聯名「後台很硬」！日本超夯巧克力KitKat這次在台灣挑戰最神聯名，特別與宜蘭傳藝園區的「文昌祠」合作，推出文昌帝君加持的「吉霸分文昌神佑包」，其中包和限定口味的KitKat巧克力，還有考生必備2B鉛筆、超有梗「擲筊造型橡皮擦」，讓考生們真的可以「零食」抱佛腳。
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超夯日本巧克力「KitKat」和日本九州方言「必勝」相近，因此也是日本人考試前祝福順利的零食，與台灣校園的「歐趴糖」意義相近。這次KitKat更特別和文昌帝君聯名，推出限定版「吉霸分文昌神佑包」，每一包都經過「宜蘭傳藝園區文昌祠」過爐加持，時間正逢7月初的分科考試，正好為考生們加油。
在本次限定版「吉霸分文昌神佑包」裡面，包含最受歡迎的KitKat經典4指包，還有剛開賣就討論度破表的「KitKat Lotus蓮花脆餅威化巧克力」，還特別幫考生準備「2B鉛筆」以及「擲筊造型橡皮擦」讓人會心一笑。這次KitKat「吉霸分文昌神佑包」即日起在全聯門市獨家開賣，全台限量3600包，讓巧克力控有買、有吃、有保庇。
KitKat 吉霸分文昌神佑包
販售日期：即日起，售完為止。
販售通路：全台全聯福利中心
售價：199元/包
詳細優惠活動及供應情形，依門市公告為準。