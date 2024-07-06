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怎麼可以吃吉伊卡哇！萌系「吉伊卡哇圖案餅乾」送手提盒、卡片貼紙，吉伊卡哇鐵粉要收藏。

2024-07-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：SUNFRIEND MOUTH 人氣：321
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

來自日本漫畫家NAGANO創作的系列角色「吉伊卡哇」，以其「又小又可愛」的形象深受粉絲喜愛。從網路漫畫連載到實體出版，吉伊卡哇的故事和角色，如笨拙卻努力的吉伊卡哇、愛講話且珍惜物品的小八貓、以及永遠充滿活力的兔兔，都各自擁有一大群死忠粉絲。這次，吉伊卡哇在SUNFRIEND MOUTH的聯名中，推出了新品「吉伊卡哇圖案餅乾」。

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吉伊卡哇圖案餅乾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
吉伊卡哇圖案餅乾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這款SUNFRIEND MOUTH「吉伊卡哇圖案餅乾」的每一盒都非常特別，外包裝手提盒採雙面設計，開盒後可以看到滿滿的吉伊卡哇細節，其中裡面一共有七片圖案餅乾，每片餅乾上都印有吉伊卡哇、小八貓和兔兔的圖案，令人完全捨不得吃。
吉伊卡哇圖案餅乾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
吉伊卡哇圖案餅乾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除此之外，每盒「吉伊卡哇圖案餅乾」還隨機附送一張卡貼，共有五款可供收藏。粉絲們可於SUNFRIEND MOUTH官網以特惠價350元購買單盒，滿三盒還可享受免運費。這是一次為吉伊卡哇粉絲量身打造的限量發售，不容錯過。
吉伊卡哇圖案餅乾 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

吉伊卡哇圖案餅乾

販售通路：SUNFRIEND MOUTH 官方網站
建議售價：單盒特價 $350元（原價 $399元/盒），滿三件即享免運費。
販售期間：限量售完為止

 

 

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