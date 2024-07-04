萬波又來刷新飲料控的最愛！以一杯萬年不敗的楊枝甘露，在每年夏天都帶給芒果控滿滿的療癒。這次，不僅將楊枝甘露回歸，更推出全新「芒果河粉」，以現打的芒果冰沙尬上全新「牛奶河粉」配料，獨家創意發想的超長牛奶河粉，顛覆大家的想像。





開賣不到一個月就熱銷近10萬杯的萬波芒果系列，再度祭出全新「芒果河粉」，挑戰今年夏天最狂、最獵奇手搖飲，芒果冰沙為基底，再加入椰漿提箱，最後再添加滿滿的牛奶河粉，無論是用吸管吸、還是用筷子撈，都是超驚奇的新吃法。





萬波獨家創意飲品「芒果河粉」將於7月5日全台門市與外送平台上市，中杯售價75元，大杯85元。由於飲品製作過程較為繁複，售完為止。並特別提醒大家「芒果河粉」不宜一口吞食，三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童應在監護人陪同下食用，以保障安全。



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萬波 芒果河粉

開賣日：2024/7/5（五）

售價：中杯75元、大杯85元。



注意事項：

1、冰量皆固定冰沙口感，甜度有正常、半糖和微糖可以選擇。

2、「芒果河粉」勿一口吞食；三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童需在監護下食用。