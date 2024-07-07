在台灣，米飯是不可或缺的主食之一，「清粥小菜」更是許多民眾日常生活中的常見選擇。從家庭餐桌到外出用餐，無論是早餐還是宵夜，清粥小菜都是多樣化的美食選擇。山海樓，一家致力於傳承台灣菜文化的餐廳，在炎熱的夏季，推出了清新口味的「清粥小菜宴」。行政主廚蔡瑞郎精選了來自南到北的優質食材，並透過最適合的烹調方式，為顧客帶來爽口且多樣的菜色。此外，山海樓特別邀請了千秋陶坊的林永勝設計一系列質樸而雅緻的日常食器，讓每一餐都成為一場美好的生活儀式。







台灣飲食文化中的「清粥小菜」源遠流長，其歷史可追溯至日治時期的一九三七年，當時「山水亭」是首家提供此種菜式的餐館。不同於當時的其他酒樓，山水亭所提供的清粥小菜更貼近台灣人的日常飲食，如菜脯蛋、醬冬瓜等。隨著時代的變遷，清粥小菜不僅成為宵夜首選，也是許多人懷念的古早台灣味。這種簡單卻豐富的飲食方式，開啟了一天的活力，成為許多人心中不可或缺的一部分。





在山海樓的「清粥小菜宴」中，上半席精選了各種特色小菜與主食，如用「吉野一號」和「鹿兒島蜜地瓜」熬煮的地瓜粥，搭配獨特的穀物燒酎豆腐乳、柚香熟成烏魚子等。這些小菜不僅富含台灣的地方特色，還融合了現代的創新元素，使傳統美食呈現出全新的風貌。而這些菜品的呈現，是在特別設計的九宮格小魚重箱中，這種獨特的盛裝方式，不僅美觀，也增添了餐桌上的藝術感。





山海樓「清粥小菜宴」的下半席同樣精彩，主食「土鍋炊飯」使用的是「蓮花香米」，配以特選的豬油和古法釀造的醬油，創造出健康而美味的「豬油拌飯」。四道熱菜中，「鳳梨豆醬台灣野菜」和「桂花鮮冬瓜」等，都是以台灣本地食材精心製作，不僅味道鮮美，更帶有深厚的文化底蘊。這些料理的組合，不僅反映了台灣的飲食文化，也展現了山海樓對食材選擇和料理方式的匠心獨運。





此外，山海樓與Green&Safe永豐餘生技的合作，為「清粥小菜宴」提供了優質且可持續的在地食材。這次的菜單設計，不僅是對台灣傳統飲食文化的一次深入探索，也是對食材新生命的一次創新詮釋。特別是千秋陶坊設計的食器，更是將台灣的日常美學融入餐桌中。山海樓透過這些獨特的設計和精心的料理，邀請顧客一同體驗台灣飲食文化的深度和廣度，感受不一樣的美好生活。



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山海樓 清粥小菜宴

上市日期：2024 年 6 月 24 日起

供應時段：午、晚餐皆可點用 (三日前預訂) ；周六、日加開早餐時段 (9:30 – 11:00)

價格：四人合菜 NT$ 12,000+10%

菜色內容：https://reurl.cc/yLbgnO

備註：周六、日早餐時段，需於七日前預訂；該時段僅供應清粥小菜合菜，恕不提供單點及其他菜色。

