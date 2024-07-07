搶攻吃到飽控的必吃清單真的很難，現在吃到飽餐廳三不五時就會推出新菜單、讓許多吃到飽控上個月的還沒吃，這個月又有新菜單了。這一次窩客島挑選出3間七月吃到飽快訊資訊，不論是新板希爾頓吃到飽77折、台北凱撒816吃到飽，還是漢來美牛新菜上桌，都讓肉肉吃到飽控吃到停不來、同時再加碼果然匯三日苗吃到飽。





板橋人吃到飽對中「7777」享77折

新板希爾頓悅市集自助吃到飽餐廳即日起至8/31推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，爐烤區的「主廚威靈頓牛排」選用紐西蘭菲力、大火煎至上色封住肉汁，由內而外依序是綜合蘑菇醬、帕瑪火腿、奶香酥皮包覆再放入烤箱，切開可見晶瑩肉汁緩緩流下，入口皮酥肉嫩、令人意猶未盡。再加碼7/31前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。



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漢來海港新菜單 爐烤肋眼牛排吃到飽

一直都有最強吃到飽、最高CP值稱號的漢來海港吃到飽自助餐廳，為了保住吃到飽龍頭的稱號，特別加碼推出四款優質美國牛肉特色料理，要讓牛肉控、肉肉控可以在漢來吃到飽、吃到爽。自7/4至8/4為期一個月時間，加菜不加價、搶攻暑假吃到飽商機。



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台北凱撒兩人同行或帶長輩816元吃到飽

台北凱撒大飯店Checkers自助吃到飽餐廳為了吸引更多吃到飽控的目光，特別加碼推出「威靈頓牛排」吃到飽加菜不加價活動，同時自助餐檯更加碼推出夏天開胃必嚐的「泰式青木瓜」、「泰式皮蛋」及「綠咖哩魚」等經典泰式酸辣美味。此外，即日起至8月31日周一至周四晚餐雙人同行或65歲以上長者用餐，再享最低65折起優惠，每人最低只要816元吃到飽。



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再加碼推薦果然匯夏威夷Poke Bowl無限吃

今年夏天，「果然匯」與「一寸鮮」合作，推出了「蔬在好夏趴」活動，讓粉絲可以自己動手製作專屬的Poke Bowl。此外，餐廳裡還增設了沁涼飲料區，提供由三日苗製成的綠拿鐵，讓你在炎熱的夏日中，也能享受到一份清涼。主廚使用三日苗的壽司和天貝捲，以及特調的健康綠拿鐵，這些都是夏季限定的創新料理。綠拿鐵中加入了西洋芹和小黃瓜，蘋果及鳳梨的加入更是帶出了自然的甜味，讓每一口都清新消暑。



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