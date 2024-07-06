一直都有最強吃到飽、最高CP值稱號的漢來海港吃到飽自助餐廳，為了保住吃到飽龍頭的稱號，特別加碼推出四款優質美國牛肉特色料理，要讓牛肉控、肉肉控可以在漢來吃到飽、吃到爽。自7/4至8/4為期一個月時間，加菜不加價、搶攻暑假吃到飽商機。





在漢來海港自助餐廳的「美牛狂歡節」活動中，午餐和晚餐時段將推出四種以美國牛肉為主題的特色菜餚輪番上陣，包含了有爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。其中「爐烤肋眼牛排」選用高品質的美國肋眼肉，透過爐烤的方式精心烹調，使肉質保持多汁且帶有微焦香味，每一口都能品嚐到牛肉的濃郁與細膩。「奶油蒜香牛小排」則是精選帶骨牛小排，以香濃的奶油和蒜香來烹飪，外層焦香、內裡鮮嫩，帶來絕佳的味覺享受。





此外，「炙燒松露菲瑞握壽司」則是選擇最新引進的美國菲瑞部位薄切，此部位肉質緊實但嫩度適中，經過主廚的研發，運用噴槍瞬間高溫炙燒，融化後的油脂融入醋飯，再佐以松露醬點綴提香，一口咬下，醋飯與肉片的香味瞬間在口齒間爆開，美味度破表。而「鄉村羅宋湯」是以豐富的蔬菜和美國牛腱肉塊熬煮出濃郁的湯頭，細心燉煮後的牛肉香氣搭配蔬菜的清甜，引人食慾大開。







最後，漢來美食也將針對「來美食APP」推出會員限定活動，凡於活動期間至全台漢來海港餐廳用餐消費滿2,000元，並使用「來美食APP」集點，即可獲得一次抽獎機會，獎項包含漢來海港全餐期餐券和漢來美食電子餐飲抵用券，吃到控一定不能錯過。



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漢來海港自助吃到飽餐廳 美牛加菜不加價吃到飽

活動期間：自7月4日至8月4日為期一個月時間

活動內容：海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，分別是：爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。

協助單位：美國肉類出口協會



漢來海港自助餐廳(全台7家分店)

午餐11:30~14:00、下午餐14:30~16:30、晚餐17:30~21:30

電話：07-412-8068

來美食APP：https://onelink.to/a5zcyh

