吃到飽控真的要衝一波！台北凱撒大飯店Checkers自助吃到飽餐廳為了吸引更多吃到飽控的目光，特別加碼推出「威靈頓牛排」吃到飽加菜不加價活動，同時自助餐檯更加碼推出夏天開胃必嚐的「泰式青木瓜」、「泰式皮蛋」及「綠咖哩魚」等經典泰式酸辣美味。此外，即日起至8月31日周一至周四晚餐雙人同行或65歲以上長者用餐，再享最低65折起優惠，每人最低只要816元吃到飽。





台北凱撒大飯店Checkers自助吃到飽餐廳自即日起於平日晚餐及假日午晚餐期加碼推出最吸引人的英式料理之一「威靈頓牛排」，主廚精準掌握火侯將牛排控制在五分熟，起鍋後透過餘溫鎖住牛肉的鮮嫩，而外表金黃酥脆的酥皮是選用最具代表性的日清麵粉製作，酥皮麵糰需多次的折疊、壓桿才有蓬鬆的層次，內餡靈魂醬汁更是主廚以新鮮蘑菇自製。



酥皮攤平均勻抹上蘑菇醬再將牛排完全包覆，最後用花刀勾勒出代表性的網狀花紋，刷上蛋液送進烤箱中溫炙烤，出爐時迷人的焦糖色澤及酥皮香氣飄散，鮮嫩欲滴的粉紅肉色及淡淡的野菇醬香令人胃口大開，搭配餐檯上絲滑的奶油洋芋泥或爐烤時蔬美味加分。





同時，人氣泰式料理也強勢回歸餐檯，台北凱撒大飯店Checkers自助吃到飽餐廳特別將必吃泰式國民料理「泰式青木瓜沙拉」、清涼開胃的「泰式皮蛋」、鹹香道地「泰式炒河粉」、香氣濃郁的「泰式綠咖喱魚」等多道代表性美味輪番端上餐檯，要讓吃到飽控吃到停不下來。





最後，台北凱撒大飯店Checkers自助吃到飽餐廳即日起至8月31日周一至周四，搶攻長者市場推出敬老專案，凡年滿65歲以上之賓客，出示身分證件享自助晚餐65折優惠，相當於每人含服務費只要816元。同時Checkers自助餐也推出早鳥訂位專案，於用餐日前7日來電訂位晚餐，同桌兩人皆享7折用餐優惠，含服務費每人只要871元，每日限量50組。



推薦閱讀：板橋人吃到飽！新板希爾頓悅市集對中「7777」享77折、青雅中餐廳打卡送烤雞，搶搭奧運風潮奪金再享用餐85折。







台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳816元吃到飽

活動期間：即日起至8月31日

活動內容：周一至周四晚餐雙人同行或65歲以上長者用餐，再享最低65折起優惠，每人最低只要816元就能大啖佳餚美饌。



台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳

電話：02-2311-6110

官網：http://taipei.caesarpark.com.tw

