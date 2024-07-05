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蔬食控再衝果然匯！最強蔬食Buffet「果然匯」夏威夷Poke Bowl無限吃，青花椰菜寶寶「三日苗」新菜開吃。

2024-07-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：果然匯 人氣：478
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

最強蔬食Buffet「果然匯」這次再推新菜單！今年夏天，「果然匯」與「一寸鮮」合作，推出了「蔬在好夏趴」活動，讓粉絲可以自己動手製作專屬的Poke Bowl。此外，餐廳裡還增設了沁涼飲料區，提供由三日苗製成的綠拿鐵，讓你在炎熱的夏日中，也能享受到一份清涼。

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果然匯新菜 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

專為夏季設計的新菜「Poke」，源自於夏威夷的傳統料理，原本是漁民在海上簡便製作的食物。在「果然匯」的創意詮釋下，把「Poke」變成健康蔬食版本。主廚選用了發芽三天的青花椰苗「三日苗」作為主要食材，搭配橄欖油洋菇、酪梨、秋葵等多達十多種配料，讓吃到飽控可以自由混搭，創造出一碗碗色香味俱全的夏威夷拌飯。
果然匯新菜 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除了「Poke」之外，「果然匯」還提供了其他多樣的夏季新菜。例如，使用三日苗的壽司和天貝捲，以及特調的健康綠拿鐵，這些都是夏季限定的創新料理。綠拿鐵中加入了西洋芹和小黃瓜，蘋果及鳳梨的加入更是帶出了自然的甜味，讓每一口都清新消暑。此外，餐廳還有提供「覆盆子接骨木綠茶」及「泰沁涼檸檬茶」等特色飲品，讓粉絲在享受美食的同時，也能感受到夏日的涼爽。
果然匯新菜 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
果然匯新菜 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

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果然匯 buffet 吃到飽 蔬食
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