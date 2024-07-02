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敲碗麥當勞搖搖薯條！台灣麥當勞「搖搖薯條」敲碗等開賣，鐵粉最期待「海苔搖搖薯條」坐等回歸開吃。

2024-07-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：1,532
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞搖搖薯條真的要回來了！台灣麥當勞一直聽到粉絲的敲碗，近期大玩「復古回歸」，把粉絲敲碗、呼聲超高的經典品項重新開賣，無論是焦糖奶茶、板烤鷄腿堡、微牽絲起司排雙牛堡，無論是快閃供應或是長期提供，都讓粉絲嗨翻。這次再傳出麥當勞神級點心「搖搖薯條」即將回歸開賣，台灣麥當勞表示：「將於內部流程完成後，正式對外公佈」更讓粉絲們期待。

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麥當勞搖搖薯條 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

麥當勞薯條一直是許多速食控心目中最特別、最有標誌性的薯條之一，吃麥當勞薯條除了沾番茄醬，也有人沾糖醋醬、沾玉米濃湯、甚至沾蛋捲冰淇淋一起吃，光是「怎麼吃麥當勞薯條」就有超多玩法。其中，麥當勞官方更曾經推出「搖搖薯條」吃法，把招牌薯條倒進紙袋中，加入不同口味「搖搖粉」，為薯條再裹上一層調味，讓速食控越吃越涮嘴，也是許多粉絲最希望再吃到的麥當勞品項之一。
麥當勞搖搖薯條 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

近期網路上流傳「麥當勞搖搖薯條要重新開賣」的消息，甚至更指出將販售經典的海苔、辣味等口味，此一消息也讓許多網友敲碗期待。對於此話題，由台灣麥當勞官方回應，「麥當勞持續提供消費者多元美味的餐點選擇，有關搖搖薯條相關資訊，將於內部流程完成後，正式對外公佈。」也確定了速食控近期有望等到「搖搖薯條」回歸開賣。速食控也歡迎持續關注窩客島，未來將提供「麥當勞搖搖薯條開賣資訊」第一手訊息。
麥當勞大薯買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

麥當勞搖搖薯條開賣資訊

開賣時間：依麥當勞官方確認後公佈。

 

 

 

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麥當勞 搖搖薯條 薯條 速食
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