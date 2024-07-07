台北時尚中餐廳玖尹，主打新派粵菜與精緻港點，以其多達25道精品級的純手工港點與甜品而聞名。玖尹的專司港點李國聖主廚，遵循港式點心繁複工序，適度搭配不同口感的天然食材，為經典港點注入新意與健康概念，讓每道點心更為清新爽口，自開業以來一直深受消費者喜愛。
午餐和晚餐時段，玖尹提供許多人氣必點的港點。水晶鮮蝦餃皇內含整尾現流活蝦，彈牙鮮美。日本帶子燒賣皇則融合生食級干貝與豬里肌、花菇，口感鹹鮮甘美。黑松露野菌素粉粿以漸層翠綠Q彈粉粿包覆各式蕈菇與黑松露醬，氣韻馨香。金勾鹹水餃外皮酥脆，內裡包入伊比利豬松阪粒，口感鹹香。
靚蠔仔腐皮捲內含肥美鮮蚵與鮮蝦、花枝，外層腐皮薄脆。鬆化蘿蔔絲酥則是層層酥鬆的外皮，保有蘿蔔絲的清甜爽口。香芋松子天鵝酥的蜂巢狀酥香外皮與綿密芋泥、鹹香雞肉、烤松子完美交融。甜品燕窩酥皮蛋塔頂層點綴滿滿晶瑩剔透的燕窩，塔皮酥香，內餡細緻滑嫩。楊枝甘露則結合手搖飲創意，酸甜芒果與香濃椰汁完美交融，爆漿芒果珍珠取代傳統的西米露，佐香草冰淇淋，沁涼酸甜。
僅於午餐供應的鮑魚香脆紅米鮮蝦腸粉，奢華品嘗鮑汁煨煮入味的原隻鮑魚，與紅麴米手拉腸粉包捲酥炸米紙，內含大白蝦與韭黃，口感甘鮮爽脆。上品蒲燒鰻魚腸粉則是軟滑腸粉包捲酥脆米紙，內含蒲燒白鰻與白蝦，與紅薑相得益彰，經典腸粉注入日式風味。
玖尹行政主廚李冠儀擅於融入創意手法演繹粵菜，融合川、湘、蘇、浙等菜系，精挑頂級食材，演繹冷菜、湯羹、海鮮、肉品等料理。餐廳以西餐風格擺盤，色香味俱全，讓宴客聚會賓主盡歡。其中，大宴小酌最受歡迎的活龍蝦料理，共有四種口味，四週年慶活動期間只要預訂大包廂即可免費享用。
其中，清蒸龍蝦佐客家粄條選用鮮活波士頓龍蝦，淋上金銀蒜蓉醬，粄條吸收龍蝦鮮美精華，鮮美豐足。獅城香辣醬龍蝦融合小米辣、美人椒、辣椒醬、馬拉盞等多層次辣香，厚實龍蝦肉與金黃酥香小饅頭沾佐辣椒醬汁，滋味鮮辣噴香。
白蘭地芝士龍蝦伊麵加入白蘭地調味，甘醇略帶甜口的酒香讓芝士白醬口感更為溫醇柔順。啤酒蒜蓉焗龍蝦添加啤酒賦予回甘滋味，蒜蓉與德國小麥白啤酒融合雞高湯，小火煨煮，龍蝦肉吸取濃郁蒜香，起鍋加入生蒜，鮮彈肉質漫溢蒜香，尾韻略帶回甘麥香。
推薦閱讀：感受臺菜文化魅力！山海樓清粥小菜宴，特選台灣食材打造獨特風味、品味台灣傳統風味的夏日美食。
玖尹四週年慶好四成雙優惠活動
活動期間： 7/5 起至 8/31
活動內容：
活動一：購買 3000 元港點券贈 2000 元現金抵用券，前 30 名一次購買二本者，加碼贈送招牌菜「黑 椒烤米鴨」乙份。
活動二：預訂大包廂，免費招待龍蝦料理乙份(價值 2888 元)。
玖尹時尚中餐廳
電話:02-2508-2700
地址:台北市伊通街 39 號