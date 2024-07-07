王品懂吃到飽！王品日式和牛火鍋吃到飽品牌「和牛涮」推出夏季期間限定「和牛壽喜燒雙吃」一次體驗日本關西、關東風壽喜燒吃法與口味，同時還有全新品項「焦糖炙燒和牛壽司、紫薯芋泥鯛魚燒」。同時為了滿足吃到飽控的需求，再加碼把用餐時間延長至120分鐘、體驗再升級。此外，即日起至8月底，王品瘋鍋旅活動，帶草帽或墨鏡還享頂級和牛套餐88折的限時優惠。







和牛涮首度推出「和牛壽喜燒雙吃」，以鴛鴦鍋形式呈現一半壽喜燒雙吃、一半涮涮鍋湯頭。第一吃「關西風味煎燒和牛壽喜燒」，以和牛涮獨家和牛油熱鍋後灑上糖粒，並加入香煎後的蔥段、洋蔥一同滾煮，經高溫產生焦糖化，再將「極上和牛」鞍下部位下鍋煎燒至表面上色，肉汁與和牛油完美融合，沾裹蛋液一同入口，濃郁的焦糖香氣撲鼻而來，和牛因為蛋液的作用下口感更加軟嫩滑順。待和牛煎燒完成後，往鍋裡注入壽喜燒湯頭，即可解鎖第二吃「關東風味涮煮和牛壽喜燒」，無限量涮煮和牛、大口吃肉。







此外，炙燒和牛壽司升級登場，將軟嫩和牛刷上獨門特調炙燒醬，再擠上美乃滋與砂糖一同以直火炙燒，形成褐色焦香脆口的糖衣，焦糖與油脂香氣融合，糖衣卡滋脆口與和牛多汁軟嫩交疊、口感層次豐富，吃一口就停不下來。



和牛涮飯後甜點必吃、現點現做的鯛魚燒推出全新口味，有著紫薯香氣的脆皮，加入綿密芋泥球內餡，最後再自己擠上滿滿的北海道牛奶霜淇淋或期間限定芋頭奶香霜淇淋，挑戰你的手感！另外還有極上黑珍珠、日式經典晶凍等多種配料任意搭配，甜點控必吃。



推薦閱讀：3選七月吃到飽快訊！新板希爾頓吃到飽77折、台北凱撒816吃到飽、漢來美牛新菜單，再加碼果然匯Poke Bowl吃到飽。





和牛涮120分鐘吃到飽、再加碼88折

活動期間：於8/31(六)前，參加王品瘋鍋旅活動，帶草帽或墨鏡到全台和牛涮內用消費，還享頂級和牛套餐88折的限時優惠。



和牛涮夏日限定

活動期間：7/1(一)-9/30(一)

限定美食：「和牛壽喜燒雙吃」、「焦糖炙燒和牛壽司」、「紫薯芋泥鯛魚燒」，「頂級和牛套餐」$858+10% / 位 湯頭升級「和牛壽喜燒雙吃」升級價$49+10% / 位

