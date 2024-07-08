台大人也有客美多了！日本名古屋起家的連鎖咖啡店「客美多咖啡KOMEDA′S Coffee」，以經典的「買咖啡送早餐」特色，自插旗台灣以來便成為小資族的最愛。這次，終於於7/8今日正式插旗台大公館商圈，為台大人獻上名古屋獨特的咖啡體驗。同時，也針對炎熱的夏日推出全新的季節性菜單。







客美多咖啡公館店以其獨特的裝潢風格引人注目，保持了名古屋コメダ珈琲店的經典元素，如木質裝潢、紅磚牆飾以及紅絲絨沙發等，更首度使用水藍色馬賽克拼貼磚牆和淡粉色紋路壁紙，呼應公關商圈的藝文氣息，同時營造出如家般的舒適感受。店內每個桌位都配有免費插座和Wi-Fi，讓大家到此可以感受到最舒適和貼心服務。







其中最受歡迎的莫過於每天早上11點之前的「買咖啡送早餐優惠」，只要點購「經典活力朝食」即可享有。現烤的厚片吐司有「草莓果醬、奶油」兩款抹醬任選之外，還搭上經典的水煮蛋、雞蛋沙拉和紅豆泥三種配料，現在更有期間限定芋泥、芋泥奶油配料可以選擇，一早就能超幸福。





客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee 公館店

電話：02-23631566

地址：台北市中正區汀州路三段62號

試營運日期： 2024年07月08日

營業時間：試營運期間營業時間07:30-17:00(最後點餐16:30)



