隨著暑假來臨，易飛旅遊在夏季旅展為大家帶來一系列超值優惠，滿足你的旅遊渴望！不管是想要享受短途旅行的便利，還是計劃一次深度歐洲之旅，這裡都有應有盡有的選擇。特別是對於熱愛日本、韓國、越南和泰國的旅客，現場下單即可享受第二人最高折扣4000元的驚喜價格。此外，「人生的第一個歐洲旅遊首選」的德捷8日行程，更是以44,900元的超低價格挑戰旅展最低價。
對於喜愛日本和韓國的旅客，易飛旅遊這次推出了一系列賞楓精選行程。從「超值四國4日」直飛日本四國，到「玩翻東京超值雙迪士尼樂園5日」以及「小資漫遊東京伴自助5日」，每個行程都精心安排，讓您在賞楓的同時，也能享受當地美食。特別的「九州秋紅米其林美饌雙溫泉5日」，不僅能夜賞楓景，還能品嚐米其林推薦的地方美食。即日起至9月30日，成功下單日、韓賞楓行程出發旅客，就有機會抽中「日本雙人機票」乙份。
此外，對於東南亞目的地的特惠，易飛旅遊同樣不遺餘力。無論是越南的「易起飛中越雙城5日」或泰國的「泰便宜精彩曼芭6日」，均提供超值優惠。特別是在泰國免簽的背景下，「輕鬆玩曼芭5+1日」讓您以極具性價比的價格享受五星級的待遇。此外，東南亞行程現場下單，每人僅需15,900元起，再享現場折扣，絕對是質優價廉的選擇。
推薦閱讀：旅天下夏季線上旅展開跑！日韓賞楓、早鳥優惠、最高折2萬元，解你旅行成癮症。
易飛旅遊夏季旅展 活動資訊
時間：即日起至9月30日
地點：台北世貿中心