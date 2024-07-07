旅天下將於7/15舉辦2024夏季線上旅展，並此次旅展以「解你的旅行成癮症」為主題，嚴選日韓賞楓、連休出遊產品。此外，針對早鳥預購及清倉一口價提供高達兩萬元的折扣，為旅行愛好者提供超值選擇，就是要讓旅人用最優惠的價格玩最棒的旅程。
由於日圓貶值及台日包機航線增加，今年1至5月間訪日外國客、較去年同期成長70%。其中，台灣遊客數量增加近74%，位列第三。面對觀光景點的擁擠和旅遊費用的上漲，旅天下觀察到旅客開始傾向選擇日本的二、三線城市作為旅遊目的地，並選擇延長旅遊天數。旅天下推出的直飛東北花卷、北海道函館航線持續熱銷，訂單能見度高。
隨著疫情逐漸平息，旅遊市場的需求也顯著變化。旅天下觀察到，旅客的喜好趨向明顯分化，形成所謂的M型市場。為了迎合市場變化，旅天下不再僅依賴低成本航空與高CP值產品吸引客戶，而是積極進軍高端市場。他們推出了價格約為每人200,000元的「歐洲維京河輪13日」旅程，以及每人約589,000元的「法國頂級龐洛郵輪賞極光15日」，這兩個產品都旨在滿足對奢華慢旅有需求的旅客。
對於暑假的旅遊計劃，旅天下與台灣虎航合作，提供直飛日本東北花卷及北海道函館的獨家航班。其中「花卷奧入瀨溪5日」旅程從每人23,888元起，而「函館三大蟹吃到飽雙溫泉5日」則提供每人22,888元的超值價格。此外，旅天下還有多款國內外短途旅遊產品，如「金門太武山健行3日」只需3,880元起，提供經濟實惠的旅遊選擇。
旅天下的長線旅遊產品也十分吸引人。例如「澳洲墨爾本7日」，僅需36,900元起，旅客可以近距離觀賞神仙企鵝歸巢，並享受龍蝦餐。「奧捷德維也納10日」和「奧捷匈布拉格10日」分別以62,900元和63,900元的起價，提供豐富的歐洲三國遊覽，並有額外折扣和贈品，使旅程更加完美。
針對喜好短期旅遊的顧客，旅天下特別推出了「首爾南怡島5日」和「北海道函館破冰船6日」等產品，提供高達4,000元的早鳥預購優惠。這些短線產品不僅價格親民，還精心安排了少量購物站和獨特的文化體驗，如韓服體驗和製作泡菜，讓旅客能深入體驗當地文化。
此外，針對沒有中秋和雙十國慶連假的上班族，旅天下提供了「北海道黑岳纜車10日」等連休攻略產品。只需請1至2天假，就可以享受滿滿的假期。這些產品不僅包含豐富的旅遊內容，還在實體旅展中提供額外的現折優惠，使得旅遊更加無憂。
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2024旅天下STE線上旅展
官網：https://event.gounitravel.com/zh-tw/expo/ste?fr=cg7033C0101M01