風格旅店Just Sleep捷絲旅搶攻國旅商機，官網線上推出2024夏季線上旅展、超人氣聯合住宿券每張3,000元，任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館入住。高雄中正館及花蓮中正館再加碼入住豪華四人房加送自助式早餐四客的超值專案，折扣優惠直逼2折。
捷絲旅表示，此次推出的品牌聯合住宿券，每張面額僅3,000元，可任選入住全台從北到南的七據點、指定月份不需另行加價即可入住。其中北部熱門風景區宜蘭礁溪館入住「沛 日式溫泉雙人客房」，暑假週一至週四免加價，再贈翌日自助式早餐兩客。每間客房均設有超大溫泉浴池，盡情享受沐浴碳酸氫鈉泉之中，館內設施的男女裸湯「澄大浴場」，富有濃濃日式氛圍，通風寬敞的空間更設有冷水和熱水池，讓大小朋友盡享戲水玩耍時光。
此外，緊鄰台南兩大重磅景點奇美博物館及十鼓文創園區的台南虎山館，此次聯合住宿券入住鼓悅客房，9月至11月平日週一至週四免加價，還可限量免費升等兩大床的鼓迎家庭客房；虎山館官網獨賣兩款住宿券，入住鼓得家庭客房每晚4,999元起享旺日免加價，平日週日至週四入住限量免費升等14坪鼓城家庭套房，極致奢華的禾雅套房住宿券下殺2.7折起每張5,888元，以上住宿券均含翌日早餐兩客，全台首座糖廠主題設計旅店，座擁絕佳景觀視野，推薦喜愛探索文藝景點的旅人。
還有坐落於市中心的捷絲旅花蓮中正館，榮獲旅客評價Travellers' Choice「最風雲得主家庭式飯店」的殊榮，憑住宿券即可入住豪華四人房，平日週日至週五免加價外，並贈送翌日吃到飽自助早餐四客，暢享花蓮豐富的自然景觀和文化資源，盡情體驗花蓮獨特之美。
此外，有流行音樂之都的南台灣高雄，鄰近高雄火車站、捷運美麗島站及六合夜市的捷絲旅高雄站前館，憑聯合住宿券享入住豪華客房或精緻雙人房乙晚，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，並贈送翌日吃到飽自助早餐兩客。同時，親子出遊首選，捷絲旅高雄中正館使用乙張聯合住宿券，週日至週四入住寬敞舒適的豪華四人房，再贈送自助式早餐四客，適合好友揪團來趟演唱會追星之旅。
鄰近捷運站熱鬧西門商圈的台北西門館，推出使用乙張住宿券，任選精緻客房或精緻雙人房，平日週日至週四免加價，加贈豐盛自助式早餐兩客。台北三重館交通位置便捷，開車前來可享免費停車，搭乘大眾捷運也僅需3分鐘步行路程，飯店鄰近三和夜市，大啖饕客推薦小吃美食，而最新藝文打卡景點「空軍三重一村」也只要14分鐘路程，雙人同行含翌日吃到飽自助早餐，每房再加碼贈送精選紅酒。
最後親子首選飯店捷絲旅宜蘭礁溪館官網獨家優惠，「歡慶旅展、官網加碼」週日住房免加價，從暑假一路玩到中秋節。每人加贈自助式吃到飽早餐、日式溫泉雙人房總共只要3000元起，溫泉家庭房總共只要4500元起。另外，針對想到台北過暑假的族群，捷絲旅台北西門館官網同步推出，指定日免費升等精緻家庭房加贈 12歲以下2位入住免費含早餐及備品，等於全家大小四人同行總共只要3000元起，平均每人每晚僅750元起，限時狂歡搶優惠。
推薦閱讀：礁溪晶泉丰旅下殺優惠！夏季線上旅展二人送壽喜燒鍋物吃到飽，再加碼雙人湯屋美食券3200吃到飽。
捷絲旅2024台北國際夏季線上旅展
活動開賣：6月28日中午12點準時熱賣
活動內容：超人氣聯合住宿券每張3,000元，任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館入住。
線上旅展：https://www.justsleephotels.com